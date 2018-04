Samsung könnte an Wearable mit gebogenem Display arbeiten

Samsung arbeitet offenbar an einem Wearable, das auch ein Smartphone für das Handgelenk sein könnte. Ein Patent beschreibt ein Gerät, das über ein gebogenes Display verfügt. Noch ist aber unklar, ob ein solches Modell jemals gefertigt wird.

Die Patentzeichnungen zeigen ein Display, das beinahe die doppelte Breite des Armbandes selbst besitzt. Ihr findet die Abbildung im Tweet am Ende des Artikels. Aus dieser geht laut AndroidHeadlines allerdings nicht hervor, ob es sich um einen faltbaren Screen handelt, der auf die halbe Größe zusammengeklappt werden kann. Denkbar ist ein solches Feature aber – nicht zuletzt da Samsung 2019 voraussichtlich ein faltbares Smartphone veröffentlicht.

Unsere Empfehlung o2 Free Fitness Special

Großes Display, viele Funktionen?

Auf einer weiteren Abbildung ist zu sehen, dass der Bildschirm auch leicht gekrümmt ist, wodurch er sich vermutlich der Form des Armes etwas anpasst. An der Seite ist zudem noch eine Taste erkennbar, die wohl zur Bedienung dient. Unklar bleibt, welche Features dieses Gerät haben könnte. Durch das große Display könnte der Funktionsumfang eher in Richtung Smartwatch gehen, da dieses sicherlich viele Informationen anzeigen kann. Ein solches Gerät könnte also eher für Entertainment-Apps wie Netflix und Benachrichtigungen geeignet sein.

Wie für Patente üblich, ist allerdings noch offen, ob ein entsprechendes Gerät überhaupt noch weiterentwickelt wird. Es ist möglich, dass Samsung die Idee schon wieder verworfen hat und an einem ganz anderen Modell arbeitet. Ein Wearable mit extra großem Display dürfte sicherlich Vorteile bei der Anzeige und Beantwortung von Nachrichten haben. Sollte es aber nicht faltbar sein, wäre die Größe einfach sehr unpraktisch. Eben wie ein Smartphone für das Handgelenk.