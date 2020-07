Kopiert Samsung wieder einmal eine Entscheidung von Apple? Angeblich wird das iPhone 12 ohne Netzteil ausgeliefert – und ohne Kopfhörer. Das Unternehmen aus Südkorea könnte möglicherweise einen ähnlichen Schritt machen. Allerdings könntet ihr in diesem Falle sogar davon profitieren.

Gerüchten zufolge will Samsung sogar schon in naher Zukunft seine Smartphones ohne Netzteil ausliefern, berichtet GizmoChina. Bereits im Jahr 2021 soll es so weit sein. Entsprechend dürfte das Galaxy Note 20 von dieser Entscheidung noch nicht betroffen sein, da es bereits Anfang August offiziell vorgestellt wird. Somit werdet ihr wahrscheinlich ein Netzteil in der Box des Phablets mit S Pen finden.

Werden Samsung-Smartphones günstiger?

Der Nachfolger des Galaxy S20 könnte hingegen im Frühjahr 2021 bereits ohne dieses Zubehör erscheinen – unabhängig davon, ob er den Namen Galaxy S21 oder Galaxy S30 trägt. Bis dahin hätte Samsung genügend Zeit, um Verpackung und Logistik auf die Änderung abzustimmen.

Außerdem müsste sich Samsung noch Gedanken darüber machen, ob es die Ersparnis an die Nutzer weitergeben will. Das Netzteil ist in der Produktion durchaus ein Kostenfaktor. Spart das Unternehmen dieses Teil ein, könnte es seine Smartphones mit niedrigeren Preisen herausbringen. Auf diese Weise hätte der Hersteller einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, da Apple beispielsweise nicht für niedrige Preise bekannt ist.

Gut für die Umwelt

Es wäre nicht das erste Mal, dass Samsung einen solchen Schritt Apples nachmacht. So ist zum Beispiel das iPhone 7 ohne Kopfhöreranschluss erschienen. Obwohl dies nicht bei allen Nutzern gut ankam, verzichtete Samsung beim Galaxy Note 10 ebenfalls auf diese Komponente.

Nutzer haben sich über die Jahre daran gewöhnt, mit jedem neuen Smartphone auch ein neues Netzteil und neue Kopfhörer zu erhalten. Das ist ohne Frage bequem. Aus ökologischer Sicht ist es aber durchaus sinnvoll, dieses Zubehör einzusparen.

Ohnehin haben viele von uns mehrere Netzteile unbenutzt zu Hause herumliegen. Kostet es extra, wird es vielleicht etwas rücksichtsvoller behandelt. Der Hersteller des Fairphone 3 setzt bereits darauf, dass sich nur die Nutzer ein Netzteil kaufen, die es auch wirklich brauchen – um die Menge an Elektroschrott möglichst zu reduzieren.