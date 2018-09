Samsung: "My Emoji Maker" soll auf Galaxy Note 8 und Co. kommen

Mit dem Galaxy S9 hat Samsung den "My Emoji Maker" eingeführt. Die App zur Erstellung von animierten Emojis ist auf anderen Smartphones bislang noch nicht nutzbar. Nun soll sie allerdings für weitere Geräte zum Download bereitstehen.

Besitzer des Galaxy Note 8 und Galaxy S8 sollen den "My Emoji Maker" bereits in Samsungs "Galaxy Apps"-Store herunterladen können, berichtet SamMobile. Allerdings sei es momentan nicht möglich, ihn auch zu nutzen. Der "My Emoji Maker" ist keine eigenständig funktionierende App. Stattdessen ergänzt er die Kamera-Anwendung eures Samsung-Smartphones um das sogenannte "Mi Emoji"-Feature.

Emojis via Kamera-App erstellen

Nahezu alle Nutzer, die den "My Emoji Maker" auf ihrem Galaxy Note 8 oder S8 installiert haben, berichten, dass in ihrer Kamera-App jegliche Spur von "Mi Emoji" fehlt. Immerhin ein Anwender behauptet auf Reddit aber, das Feature auf seinem Note 8 bereits nutzen zu können. Auf seinem Gerät liefen die Version 7.8.76 von Samsungs Kamera-App und die Firmware "N950FXXU4CRH5".

Die Option zur Erstelung von "Mi Emojis" befinde sich an der gleichen Stelle wie beim Galaxy S9: Ihr sollt sie in der Sticker-Sektion der Kamera-App auswählen können. Selbst wenn der Besitzer des Galaxy Note 8 nicht die Wahrheit schreiben sollte – die Tatsache, dass ihr den "My Emoji Maker" aus Samsungs offiziellem App-Store herunterladen könnt, spricht dafür, dass ihr in bald auch auf anderen Smartphones als dem S9 nutzen könnt.