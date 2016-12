Samsung: Neues Gear VR-Headset und eigene HoloLens-Brille in der Mache

Samsung hat die Gear VR 2 angekündigt: Auf einer Veranstaltung hat das Unternehmen aus Südkorea offiziell bekannt gegeben, dass die neue Version des Virtual Reality-Headsets schon in naher Zukunft vorgestellt werden soll. Zudem soll eine Brille als Konkurrent zu Microsofts HoloLens herausgebracht werden.

Die Ankündigung wurde am 15. Dezember 2016 auf dem Virtual Reality Summit in San Diego getätigt – und stammt von niemand Geringerem als Dr. Sung-Hoon Hong, dem Vizepräsidenten von Samsung Electronics, berichtet WearableZone. Als erstes Gerät soll demnach die Gear VR 2 erscheinen, die laut Sung-Hoon über eine "verbesserte Rendering-Engine" als der Vorgänger verfügt. Nähere Details zu dem Headset wurden auf der Veranstaltung nicht verraten. Doch ein anderer Bereich sei für Samsung derzeit noch wichtiger: Augmented Reality (AR).

AR als Zukunftsperspektive

Augmented Reality böte Sung-Hoon zufolge für Samsung bessere Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung als Virtual Reality. Demnach werde derzeit ein Gerät für "Mixed Reality" entwickelt; Samsung habe dabei aus den Fehlern der Konkurrenz in Form von Microsofts HoloLens und Magic Leap gelernt. Samsungs Vizepräsident nach gibt es vier Level an AR-Technologie – das neue Gadget ziele auf Level drei ab.

Bei Level drei von AR handelt es sich um eine Technologie, die es dem Nutzer ermöglicht, mit virtuellen Erfahrungen in der realen Welt zu agieren. Als Beispiel führte Sung-Hoon Pokémon GO an: Es sei, wie Pikachu in einem Baum zu finden – und dann die Blätter beiseiteschieben zu können, um das Monster zu erreichen. Samsungs Hologram-Technologie sei bereits so realistisch, dass es aussehe, als könne man die erschaffenen Bilder tatsächlich anfassen. Voraussichtlich wird Samsung die Technologie bereits auf dem MWC 2017 in Barcelona vorstellen. Wann dann der Release des Gerätes stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.