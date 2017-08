Samsung plant Hybrid aus Smartwatch und Fitnesstracker

Samsung hat offenbar eine Umfrage an die Mitglieder seines SmartLab-Plus-Programms versendet. In dieser ist wohl ein Text enthalten, der auf die Entwicklung eines Hybrid-Wearables hinweist. Das Gerät soll die besten Eigenschaften der Smartwatch Gear S3 und des Fitnesstrackers Gear Fit 2 in sich vereinen.

Das neue Hybridgerät soll nicht wie ein Fitnesstracker, sondern viel mehr wie eine klassische Smartwatch aussehen, jedoch ein schmaleres Gehäuse besitzen, berichtet GSM Arena. Samsung möchte seinen Kunden demnach ein Produkt an die Hand geben, das sie den ganzen Tag über bei unterschiedlichen Aktivitäten tragen können – sowohl im Büro als auch im Fitnessstudio. Dank austauschbarer Armbänder lasse sich der Look je nach persönlichen Vorlieben und Einsatzzweck entsprechend individualisieren.

Vollwertiger Tracker im Smartwatch-Gewand

Das Hybrid-Wearable ist angeblich besonders wasserdicht. Somit sollen beispielsweise auch Schwimmer ihre Leistungen über die Tracking-Features protokollieren können. Darüber hinaus seien viele weitere für sportliche Aktivitäten relevante Funktionen mit an Bord, die auch viele Fitnesstracker auf dem Markt besitzen: Gewichts- und Kalorienmanagement, Überwachungen von verschiedenen Aktivitäten, Coachingfunktionen und mehr.

Bedienen lassen soll sich das Wearable über ein neues, optimiertes Interface. Die Benutzeroberfläche könne zudem mithilfe von Widgets stets die wichtigsten Informationen auf einen Blick anzeigen. Wann Samsung das Hybrid-Gerät offiziell vorstellen wird, ist ungewiss. Ebenfalls offen ist, ob es Teil der Gear-S-Familie wird, oder als Gear-Fit-Produkt vermarktet werden soll – oder ob der Hersteller eine völlig neue Modell-Reihe ins Leben ruft.