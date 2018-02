Samsung plant über 25 neue Geräte für 2018

Laut einer geleakten Liste mit Codenamen plant Samsung 25 neue Geräte für 2018. Neben High-End-Smartphones wie dem Galaxy S9, dem S9 Plus und dem Note 9 warten aber auch neue Mittelklasse- und Einsteigergeräte auf euch.

Den Anfang machen das Galaxy S9 und das S9 Plus, die beide am 25. Februar im Rahmen des Mobile World Congress präsentiert werden. Doch laut der Liste, die von XDA Developers veröffentlicht wurde, soll auch ein"S9 Active" in Planung sein. Während sich hinter den Codenamen „star“ und „star2“ vermutlich das S9 und die Plus-Variante verbergen, könnte sich hinter „astarqlte“ die Outdoor-Version verstecken. Bislang hat Samsung seit 2015 jedes Jahr eine Active-Variante seines jeweiligen Galaxy-S-Smartphones herausgebracht.

Neue Versionen der Einsteiger-Smartphones

Der Codename „crown“ hingegen deutet an, dass Samsung auch 2018 ein neues Galaxy Note herausbringt. Dieses wird vermutlich aber erst im Herbst auf den Markt kommen. Abgesehen von den High-End-Geräten sollen aber auch die günstigeren Modellreihen neue Geräte erhalten, so zum Beispiel die J-Serie.

Allerdings gibt es in der Liste etliche Smartphones, deren Codename keine Modellbezeichnung enthält und somit eine genaue Identifizierung erschweren. Unter anderem soll Samsung beispielsweise ein faltbares Smartphone planen. Ob sich dieses Gerät hinter Codenamen wie „jackpotlte“, „kellylte“ oder „lugelte“ verbirgt, oder ob nicht alle geplanten Modelle in der Liste enthalten sind, bleibt offen. Neben den Smartphones dürfte 2018 auch eine verbesserte Version des Galaxy Tab A 10.1 erscheinen.