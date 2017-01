"Pride": Samsung setzt verstärkt auf sein eigenes Betriebssystem Tizen 3.0

Samsung setzt offenbar nicht nur bei Smartwatches auf sein eigenes Betriebssystem, sondern vermehrt auch bei Smartphones: Die Z-Serie mit Tizen beispielsweise verkauft sich gut, und auf die Erfolgswelle soll nun das nächste Gerät aufspringen – das "Pride" als erstes Smartphone mit Tizen 3.0.

Samsungs Tizen OS ist bisher überwiegend auf Smartwatches wie der Gear S3, Smart TVs und Kameras zu finden. Das Unternehmen stattet aber auch Smartphones mit seinem eigenen Betriebssystem aus – und entwickelt derzeit offenbar unter dem Codenamen "Pride" ein neues Modell, wie SamMobile berichtet. Genaue Spezifikationen und der Preis zum Release sind bisher nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll ein Fokus von Tizen 3.0 aber auf Sprachbefehlen liegen – somit ist es zumindest denkbar, dass "Pride" auch den smarten Assistenten Bixby unterstützen wird, den Samsung mutmaßlich mit dem Galaxy S8 einführt.

Release in Schwellenländern

Das südkoreanische Unternehmen setzt bei seinen Smartphones schon öfter nicht auf Android, so zum Beispiel beim Samsung Z2. Von dem eigenen Ökosystem verspricht sich Samsung offenbar eine von Google unabhängigere Zukunft. Das Tizen OS basiert auf Linux, gilt als benutzer- und entwicklerfreundlich und soll sehr stabil laufen.

Die bisherigen Samsung-Smartphones mit Tizen sind Einsteigermodelle, die vorwiegend in Schwellen- und Entwicklungsländern wie Indien, Bangladesch und Nigeria verbreitet sind. Beim "Pride", das die Modellnummer SM-Z250F trägt, soll die Verkaufsstrategie nicht viel anders sein. Tech Times zufolge zufolge wird Russland das einzige Land in unseren Breitengraden sein, indem das Pride erhältlich sein wird. Vielleicht sehen wir in Zukunft auch in Europa einmal ein Smartphone mit Tizen als Betriebssystem.