Ultimativer Instagram-Fernseher? Das ist der Samsung Sero

Ein Fernseher, auf dem ihr optimal alle Instagram-Inhalte oder viele Facebook-Videos anschauen könnt? Mit dem Samsung Sero könnte dieser Traum von euch in Erfüllung gehen – sofern ihr überhaupt diesen Traum habt. Allerdings eignet sich der TV mehr für Filme und Serien, als ihr zunächst denken dürftet.

Der Samsung Sero ist nun offiziell. Es handelt sich um einen hochkanten/vertikalen Fernseher. Passend: Offenbar bedeutet das Wort "Sero" in Südkorea auch "Vertikal". Das macht ihn ideal zum Betrachten von Smartphone-Inhalte. In der Diagonale soll das Gerät knapp 43 Zoll messen – ihr könntet also deutlich mehr Details in Instagram-Clips erkennen, als es etwa auf einem 6-Zoll-Smartphone der Fall ist. Oder ihr schaut euch auf Großbild beliebte Fotos der Plattform an.

TV-Dreh im Wohnzimmer

Es handelt sich um einen sogenannten QLED-TV, der dementsprechend ein sehr gutes Bild mit hohem Kontrastumfang produzieren dürfte. Für den Sound sorgt ein 4.1-Lautsprechersystem mit einer Leistung von 60 Watt. Da Samsung Sero ein smarter TV ist, könnt ihr den Bildschirm eures Smartphones direkt auf dem Fernseher spiegeln.

Allerdings ist der TV wohl auch für Filme und Serien nützlich: Samsung Sero lässt sich drehen, dann funktioniert er wie ein herkömmlicher Breitbild-Fernseher. Falls ihr Instagram und Co. eines Tages doch den Rücken zukehrt, müsst ihr euch demnach keinen neuen TV besorgen – sondern dreht ihn einfach.

Zunächst erscheint Samsung Sero im Mai nur in Südkorea. Ob und wann der TV in weiteren Ländern erscheint, ist bislang unbekannt. Allerdings hat das besonder Design auch seinen Preis. Offenbar kostet er umgerechnet knapp 1460 Euro.