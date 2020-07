Samsung verkauft Mini-Sonnenbank für Smartphones

Samsung verkauft nun auch in Deutschland seine Smartphone-Sonnenbank. Damit gemeint ist eine neue Ladebox, die euer Handy nicht nur kabellos mit Strom versorgt, sondern es gleichzeitig auch noch mit UV-Licht desinfiziert. Gerade in Corona-Zeiten sicher für den ein oder anderen interessant.

Wie auf der offiziellen Produktseite zu lesen ist, beseitigt die sogenannte "ITFIT UV-Desinfektionsbox mit induktiver Ladefunktion" in etwa zehn Minuten "bis zu 99 Prozent der Bakterien und Keime". Als Beispiele dafür nennt Samsung E.coli- und Staphylococcus- aureus-Bakterien sowie Candida-albican-Pilze. Wie sich das UV-Licht auf das Coronavirus auswirkt, verrät der Hersteller allerdings nicht.

UV-Licht wirkt gegen Corona

Tatsächlich scheint das neue Coronavirus empfindlich auf UV-Licht zu reagieren. Das Fraunhofer Institut bietet professionelle Geräte an, die Smartphones via UV-Strahlung desinfizieren. Allerdings muss die Dosis dafür ausreichend hoch sein, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf seiner Webseite schreibt. Ob das bei Samsungs UV-Desinfektionsbox mit induktiver Ladefunktion der Fall ist, lässt sich schwer sagen. Da der Hersteller aber nicht damit wirbt, solltet ihr euch besser nicht darauf verlassen. Dagegen spricht auch, dass die Ladebox deutlich kleiner ist als die Geräte des Fraunhofer Instituts.

Groß genug für ein Galaxy S20 Ultra

Kleiner heißt allerdings nicht zu klein, um darin selbst riesige Smartphones unterzubringen. Samsung zufolge findet in der ITFIT UV-Desinfektionsbox mit induktiver Ladefunktion auch das Galaxy S20 Ultra Platz. "Die meisten Geräte mit einer Displaygröße bis zu 7 Zoll" sollen hineinpassen. Also mit anderen Worten: So gut wie alle Smartphones.

Und: Der Einsatz der Box ist nicht auf Handys beschränkt. Ihr könnt etwa auch eure Galaxy Buds desinfizieren und aufladen lassen. Selbst eure Sonnen(brille) lässt sich auf diesem Weg komfortabel von Bakterien und Keimen befreien, wie in der Pressemitteilung zu lesen ist. Ihr legt einfach alle zu desinfizierenden Gegenstände in die Samsung-Box, drückt auf einen Knopf und wartet dann zehn Minuten lang – ähnlich wie bei einer Sonnenbank.

Die ITFIT UV-Desinfektionsbox mit induktiver Ladefunktion ist in Samsungs Onlineshop für 58,38 Euro zu finden. Bislang lässt sie sich allerdings nur "vormerken". Wann die Auslieferung beginnt, ist unklar. Vergleichbare Geräte gibt es aber auch von anderen Herstellern.