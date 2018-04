Samsung soll an Einsteiger-Smartphone mit Android Go arbeiten

Entwickelt Samsung ein Smartphone der absoluten Einsteigerklasse? Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Konzern an einem Gerät arbeitet, auf dem Googles abgespecktes Betriebssystem Android Go installiert ist.

In der Geekbench-Datenbank ist ein Model mit der Bezeichnung SM-J260G aufgetaucht. Das Smartphone könnte als Galaxy J2 Core auf den Markt kommen und über 1 GB RAM verfügen, berichtet SamMobile. In den Daten taucht unter anderem als Betriebssystem Android 8.1 auf, als Mainboard wird "Universal7570_Go" gelistet, was auf einen Exynos 7570 als Chipsatz und das Betriebssystem Android Go hinweisen dürfte. Bei dem Vierkernprozessor handelt es sich um eine Variante mit einer Taktung von 1,43 GHz.

Abgespecktes Android

Bei Android Go handelt es sich um eine Variante von Googles Betriebssystem, das für Smartphones mit wenig Leistung entwickelt wurde und auf Android 8.1 basiert. Nutzer mit Geräten, die weniger als 1 GB Arbeitsspeicher haben, sollen mit der abgespeckten Version auf die wichtigsten Android-Funktionen zugreifen können, ohne dass ihr Modell zu langsam wird. Details hat Marco für euch zusammengetragen.

Weitere Informationen gibt es noch nicht, ohnehin fehlt eine offizielle Bestätigung, dass Samsung an seinem ersten Android-Go-Smartphone arbeitet. Wann (sollten sich die Gerüchte bewahrheiten) das Smartphone erscheint, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, in welchen Märkten ein solches Modell erscheinen würde. Tendenziell dürfte es sich beim Galaxy J2 Core um ein für Schwellenländer entwickeltes Smartphone handeln und es ist fraglich, ob es hierzulande überhaupt in den Handel kommt.