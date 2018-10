Samsung soll an Gaming-Smartphone arbeiten

Nachdem einige Hersteller bereits ein Gaming-Smartphone präsentiert haben, soll ein solches Gerät auch von Samsung folgen. Details nennt die Gerüchteküche jedoch noch nicht. Sollte so ein Modell tatsächlich erscheinen, muss das Unternehmen seine aktuellen Top-Geräte wohl anders bewerben.

Der auf Leaks und Neuigkeiten rund um Samsung-Smartphones spezialisierte Twitter-Kanal "SamsungMobile.News" hat das Gerücht über die Existenz des Gaming-Smartphone veröffentlicht. Offenbar stammt diese Information von Quellen, die lieber nicht genannt werden wollen. Braucht es aber überhaupt so ein Modell von Samsung? Der Hersteller hat bislang Galaxy S9 Plus und Co. als die idealen Gaming-Smartphones dargestellt, anstatt ein spezielles Modelle für Spiele in den Handel zu bringen.

Großes Display für Gamer?

Zwar enthält der Tweet keine weiteren Einzelheiten, doch das Gaming-Smartphone von Samsung könnte mehr Arbeitsspeicher als die aktuellen Galaxy-Top-Modelle besitzen. Außerdem dürfte das Gerät einen sehr großen Bildschirm und viel internen Speicher mitbringen. Denn mit so einer Ausstattung würde sich das Smartphone etwas von den aktuellen Flaggschiffen des südkoreanischen Unternehmens abgrenzen. Zumindest ist Konkurrent Huawei diesen Weg gegangen.

Mit dem Huawei Mate 20X wurde erst kürzlich ein Gaming-Smartphone von einem der großen Hersteller präsentiert, das neben einer Top-Leistung auch einen über 7 Zoll großen Bildschirm hat. Honor Play, Razer Phone 2 und Asus ROG Phone sind zudem einige weitere für Spiele gedachte Geräte, die bereits enthüllt worden sind. Es bildet sich hier womöglich ein neuer Trend, den Samsung vielleicht nicht verpassen möchte.