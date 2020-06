Das Galaxy Note 20 wird wohl nicht das letzte neue Samsung-Smartphone für 2020: Das Unternehmen aus Südkorea plant offenbar noch eine ganze Reihe an neuen Geräten für das laufende Jahr. Darunter könnte sich auch der Nachfolger des Galaxy S10 Lite befinden.

Allerdings soll sich Samsung Gerüchten zufolge von dem "Lite" im Gerätenamen verabschieden. Das Smartphone wird demzufolge nicht "Galaxy S20 Lite" heißen. Stattdessen soll das neue Mittelklasse-Gerät als "Galaxy S20 Fan Edition" erscheinen, wie SamMobile berichtet. Viel ist zu der Ausstattung noch nicht bekannt: Das Gerät soll über 128 GB internen Speicherplatz verfügen und Android 10 als Betriebssystem nutzen. Zudem könnte es sogar schneller sein als das Galaxy S20 selbst.

Zum Design des Galaxy S20 Fan Edition/Galaxy S20 Lite gibt es hingegen Neuigkeiten. Das Smartphone soll in drei Farben erhältlich sein: in Blau, Weiß und einem hellen Violett. Die letztgenannte Farbe soll dem "Prism Crush Violet" des Galaxy A50s ähnlich sehen. Der Release des Smartphones könnte im Oktober stattfinden und damit den Herbst einläuten.

Galaxy Note 20 und Galaxy Fold 2

Das Release-Programm für die nahe Zukunft scheint hingegen klar: Anfang August 2020 wird Samsung zunächst das Galaxy Note 20 offiziell enthüllen, das noch im selben Monat erscheinen könnte. Das Smartphone soll Gerüchten zufolge eine Triple-Kamera bieten – und wird wahrscheinlich in mindestens zwei Versionen auf den Markt kommen.

Im Rahmen dieses Galaxy-Note-20-Events könnte Samsung zudem auch das Galaxy Fold 2 präsentieren. In Bezug auf das Falt-Smartphone sind vor allem zwei Dinge interessant: der Preis und die verwendete Technologie. Denn Samsung dürfte ein großes Interesse daran haben, ein ähnliches Fiasko wie mit den Display-Problemen des Vorgängers zu vermeiden.

Samsung Galaxy A für Weihnachten

Neben den Top-Smartphones (und dem Galaxy S20 Lite/Galaxy S20 Fan Edition) könnte Samsung zudem 2020 noch ein paar Mittelklasse-Geräte veröffentlichen. Möglicherweise will das Unternehmen so das Weihnachtsgeschäft anheizen – und günstige Alternativen zum iPhone SE (2020), dem neuen OnePlus Nord (mutmaßlicher Release im Juli) und Co. anbieten. Kandidaten hierfür sind zum Beispiel das Galaxy A51s und das Galaxy A71s.