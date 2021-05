Samsung verteilt eifrig weitere Updates auf die aktuelle Android-Version für die nächsten Smartphones aus dem großen Angebot des Herstellers. Diesmal erhalten günstige Smartphones der A-Reihe eine Aktualisierung auf Android 11 mit einigen Verbesserungen.

Samsung zeigt der Konkurrenz erneut, dass das Unternehmen zuverlässig große Android-Updates für möglichst viele Smartphones aus dem eigenen Angebot bieten möchte. Wie das Portal SamMobile berichtet, wird aktuell das Android-11-Update an zwei Einsteiger-Geräte der A-Serie verteilt. Mit dem Galaxy A12 und dem Galaxy A02s erhalten zwei besonders günstige Smartphones nun eine Aktualisierung mit einigen Neuerungen und einem wichtigen Sicherheitspatch.

Android 11: Galaxy A12 & A02s erhalten Update und Sicherheitspatch

Dem Bericht zufolge wird das Update auf Android 11 derzeit in Russland an die Modelle Galaxy A12 (Patch: A125FXXU1BUE3 ) und Galaxy A02s (Patch: A025FXXU2BUDC) verteilt. Beide um die Jahreswende gestarteten Geräte werden damit von Android 10 auf die neuste Android-Version angehoben. Samsungs angepasste Oberfläche One UI sollte somit ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten und von Version 2.5 auf 3.1 steigen. Mit dem Start der Verteilung in Russland dürften auch hierzulande in absehbarer Zeit die Update-Benachrichtigungen eintreffen.

Neben dem Versionssprung wird zudem auch der wichtige Sicherheitspatch aufgespielt. Hier gibt es jedoch einen Unterschied: Während das Galaxy A12 den neuen Patch von Mai 2021 bekommt, schließt der Patch für A02s-Besitzer nur Sicherheitslücken, die in der Version April 2021 enthalten sind.

Wenn ihr die Aktualisierung möglichst früh installieren wollt, hilft oft ein manueller Check in den Einstellungen. Navigiert dafür zu "Einstellungen" | "Software-Update".

Neuer Look für Einsteiger-Smartphones

Das Update auf Android 11 und One UI 3.1 enthält vor allem ein neues Design der Oberfläche, welches wir bereits von den Flaggschiffmodellen kennen. Samsung hat hier einige Elemente wie beispielsweise die Benachrichtigungs- und Quick-Settings-Maske überarbeitet. Außerdem sollten unter anderem Neuerungen für die Galerie-App, den Lockscreen, eine bessere Verwaltung der Berechtigungen von Apps und Features wie Chat Bubbles oder Private Share auf den Einsteiger-Geräten landen. Den genauen Umfang erfahrt ihr im Update-Log, sobald die Aktualisierung in Deutschland verfügbar ist.

