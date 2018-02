Mit dieser App will Samsung euer Smartphone sicherer machen

Die App Samsung Max richtet sich vor allem an die Mittelklasse wie das Galaxy A8

So schützt "Samsung Max" die gespeicherten Daten auf eurem Smartphone: Das Unternehmen aus Südkorea hat eine App herausgebracht, mit der die Sicherheit erhöht werden soll. Die Anwendung ist exklusiv für Mittelklasse-Geräte der Galaxy-Reihe gedacht.

Samsung Max erfüllt gleich mehrere Zwecke: Die App soll euch zum Beispiel mehr Möglichkeiten geben, um die Privatsphäre-Einstellungen nach euren Vorstellungen anzupassen, berichtet SamMobile. Außerdem erhaltet ihr damit ein Tool, um euren mobilen Datenverbrauch im Blick zu behalten. Bei Max handelt es sich streng genommen nicht um eine eigene App des Unternehmens, sondern eine angepasste Version von "Opera Max".

Anonym surfen ab Ende Februar

Innerhalb von Samsung Max könnt ihr den sogenannten "Privacy Protection"-Modus aktivieren. Damit soll das Surfen in öffentlichen Netzwerken sicherer sein. Der Modus bietet euch unter anderem die Möglichkeit zur Verschlüsselung durch ein einfaches Tippen, dem Blockieren von Trackern und einen "Maskierungsdienst" für die DNS, der euch ein wenig mehr Anonymität im Internet gewährleisten soll.

Samsung Max soll in vielen Ländern künftig auf Mittelklasse-Smartphones vorinstalliert sein, so zum Beispiel in Brasilien und Indien. Aber Nutzer von Geräten wie der Galaxy-A- oder der Galaxy-J-Reihe, die nicht aus einem dieser Länder stammen, können die App aus dem Google Play Store oder dem Galaxy App Store beziehen. Das Start-Datum für die Verfügbarkeit ist der 23. Februar 2018. Für die Finanzierung der App "Max" setzt Samsung auf Werbeanzeigen, die bei der Nutzung eingeblendet werden.