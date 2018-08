Samsung zeigt: So wir das Galaxy Note 9 gebaut

Das Galaxy Note 9 stammt nicht von Menschenhand: In einem Video zeigt Samsung, wie das neue Top-Modell gefertigt wird. Dabei kommen viele eindrucksvolle Maschinen zum Einsatz, die aus den Bauteilen ein fertiges Smartphone machen.

In dem Clip, den ihr oberhalb des Artikels findet, seht ihr Samsung zufolge die Fabriken des Herstellers, die in Gumi, Südkorea stehen. Die Fertigung läuft hier offenbar größtenteils vollautomatisch, in knapp 45 Sekunden seht ihr also viele Maschinen, die sich eigenständig halbfertige Exemplare des Top-Smartphone schnappen, um sie weiterzuverarbeiten. Zu sehen ist das Galaxy Note 9 etwa ohne Gehäuse-Rückseite. Die Maschinen setzen anscheinend zuerst die Glas-Rückseite auf das Gerät.

Samsung will hohe Qualität zeigen

Mit dem Video möchte Samsung anscheinend zeigen, dass die Fertigung des Galaxy Note 9 mit einem hohen Qualitätslevel erfolgt. Dafür spricht auch der saubere Look, den die Anlage vermittelt – wobei es denkbar ist, dass hier vor den Aufnahmen zur Sicherheit noch einmal durchgeputzt wurde, immerhin soll das Video doch schön aussehen.

Präsentiert wurde das Galaxy Note 9 Anfang August, am 24. August 2018 erscheint es dann im Handel. Zum Marktstart ist es ab einem Preis von 999 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher erhältlich. Zahlt ihr stattdessen 1249 Euro, bekommt ihr ein Upgrade auf 8 GB RAM und 512 GB freien Speicherplatz. Viel Arbeitsspeicher dürfte etwa für "Fortnite" unter Android nützlich sein. Zumindest die Beta-Version des Titels benötigt offenbar viel RAM, damit das Spiel flüssig läuft. Wie gut sich das Galaxy Note 9 in der Praxis schlägt, könnt ihr in unserem ausführlichen Testbericht nachlesen.