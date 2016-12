Samsung-Zulieferer: 2019 wird jedes fünfte Smartphone aufklappbar sein

Samsung hat bereits 2013 ein biegsames OLED-Display vorgestellt und auch LG und Lenovo arbeiten fleißig an der Technologie. Der Korea Herald hat nun ein Interview mit einem Experten auf diesem Gebiet geführt: Kang Chung-seok, ein leitender Mitarbeiter von Kolon Industries, hat dabei eine spannende Prognose für den Einsatz faltbarer Bildschirme in Smartphones abgegeben.

Laut ihm sollen drei bis fünf Smartphone-Hersteller bereits 2018 Geräte mit faltbaren Displays auf den Markt bringen. Kolon Industries ist dem Bericht zufolge zurzeit der einzige Hersteller weltweit, der den für die Bildschirme benötigen Grundstoff, nämlich transparente Polyimide, in Masse herstellen kann. Das Unternehmen plant aktuell für 2018, ganze 100 Millionen Filme auf Basis des High-Tech-Werkstoffes für faltbare Geräte auszuliefern.

Biegungsradius als Messlatte

Kang Chung-seok zufolge sollen faltbare Smartphones anschließend ganze 20 Prozent des Marktes in Südkorea ausmachen. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Märkte in anderen Ländern sich nicht deutlich von dem in der Heimat von Samsung und LG unterscheiden werden. Sollte die Prognose stimmen, dürften Smartphones mit faltbarem Bildschirm also auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland schnell Abnehmer finden.

Wie der Experte für die neue Form von Displays hinzufügte, gehe er davon aus, dass der Biegungsradius der Bildschirme in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werde. Anfangs könnten Hersteller demnach mit einem Radius von 5 Millimetern arbeiten. Mit der Zeit würde sich der Radius mit neueren Smartphone-Generationen dann aber verringern, bis er schließlich nur noch 1 mm beträgt und die Bildschirmhälften fast wie eine Zeitschrift ohne dicken "Rücken" komplett zusammengefaltet werden. Wir sind gespannt, wie lange es wirklich dauern wird, bis Hersteller die ersten Geräte dieser Art auf den Markt bringen. LG hatte beispielsweise in der Vergangenheit für 2017 schon ausrollbare Bildschirme in Aussicht gestellt. Gleichzeitig halten sich Gerüchte, dass Samsung im kommenden Jahr sogar zwei Smartphones mit einklappbarem Display vorstellen könnte.