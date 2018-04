Samsungs Bixby-Lautsprecher soll merken, ob ihr im Raum seid

Samsung integriert seinen smarten Assistenten wohl auch in einen Lautsprecher

Amazon, Apple, Google und Microsoft bieten smarte Assistenten an – und Samsung hat mit Bixby ebenfalls eine solche Software entwickelt. Bixby soll nun in einen Lautsprecher integriert werden und merken, ob ihr den Raum betretet oder verlasst.

Der aufmerksame digitale Butler könnte euch begrüßen, sobald ihr in der Nähe seid oder fragen, ob er Musik und Licht an eure Stimmung anpassen soll. Für einige klingt es vielleicht zunächst etwas unheimlich, das ein smarter Lautsprecher nicht nur auf eure Befehle wartet, sondern euch proaktiv anspricht – mit genau solchen Szenarien beschäftigt sich Samsung allerdings offenbar. Eine entsprechende Technologie ließ sich der Konzern zuletzt bei der zuständigen US-Behörde patentieren, berichtet Patently Mobile. Den dazugehörigen Antrag hatte Samsung bereits im zweiten Quartal 2016 eingereicht.

Pool an verschiedenen Sensoren

Sollte Samsung diese Vision umsetzen, hätte der Bixby-Lautsprecher ein Alleinstellungsmerkmal unter der Konkurrenz. Diese können aktuell (zumindest theoretisch) über ihre Mikrofone registrieren, ob ein Mensch im Raum ist. Das südkoreanische Unternehmen soll angeblich aber unter anderem auch auf eine intelligente Kamera und einen Infrarotsensor setzen.

In dem Patent ist zudem von GPS, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren die Rede. Ob es die patentierte Technologie in den Bixby-Lautsprecher schafft oder nur eine unerfüllte Vision bleibt, ist unklar. Das Gerät soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf den Markt kommen, verriet Samsung-CEO DJ Koh gegenüber dem Wall Street Journal.