Samsungs Bixby wird 2019 offenbar zum Börsenmakler

Samsung hat mit Bixby einige Dinge vor. 2019 kommt Version 3.0 des Sprachassistenten. Zu den geplanten Features gehört wohl die Möglichkeit, mit Aktien über Sprachbefehle zu handeln. Zudem soll der Helfer Auskunft über Unternehmen geben können. Das Ziel sei eine Art Beratung, bevor Nutzer investieren.

In Zusammenarbeit mit dem Finanz-Analyse-Unternehmen DeepSearch soll Samsung Bixby zum Börsenmakler machen, wie The Korea Herald berichtet. Die Sprachassistenz soll noch im ersten Halbjahr 2019 dazu in der Lage sein, über Profit und Umsatz von Unternehmen zu informieren. Per Kommando können Nutzer dann anscheinend Aktien kaufen.

Bixby als Analyst

Es sei das Ziel von DeepSearch, dass Bixby Nutzern eines Tages über Risiken und Gelegenheiten bei Investitionen informieren kann. Dazu sollen auch Probleme von Unternehmen sowie deren finanzieller Stand gehören. Kurz gesagt ist der Traum, dass Bixby eine Firma eigenständig analysieren und gegebenenfalls für den Nutzer in diese investieren kann. Generell wird Bixby im kommenden Jahr schlauer: Samsung hat bereits eine Unterstützung für Apps von Drittanbieter angekündigt.

Bevor das hierzulande für euch interessant wird, muss Bixby allerdings erst einmal die deutsche Sprache lernen. 2019 könnte es mit reichlicher Verzögerung endlich so weit sein. Bis dahin ist der Bixby-Button von Galaxy S9 und Co. für viele Nutzer in Deutschland sicherlich weitgehend noch nutzlos. Verfügbar ist der Assistent bereits seit 2017, Anfang 2018 hat er schon das Update auf Version 2.0 erhalten.