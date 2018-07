Samsungs neues Klapp-Smartphone soll eine Dualkamera bekommen

Im Frühjahr 2019 will Samsung angeblich ein faltbares Flaggschiff-Smartphone vorstellen. Aber auch ein neues Klapp-Smartphone ist Gerüchten zufolge in Arbeit. Dabei dürfte es sich um den Nachfolger des hierzulande nicht offiziell erhältlichen W2018 handeln.

Davon geht zumindest der chinesische Twitter-Nutzer @MMDJ aus, der häufiger mit Leaks auf sich aufmerksam macht. In dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet schreibt er: "W2019, Project Lykan, wird eine Dualkamera nutzen." Die Hauptkamera des Vorgängers besitzt dagegen nur ein Objektiv. Ob das kommende Klapp-Smartphone von Samsung tatsächlich das W2019 wird, ist allerdings noch unklar. Der Codename scheint jedenfalls "Project Lykan" zu lauten.

Premium-Technik zum Premium-Preis?

Die Hauptkamera des W2018 war zum Launchzeitpunkt etwas ganz Besonders. Zwar muss sie sich mit nur einer Linse begnügen. Doch zum einen ist diese enorm lichtstark (f/1.5), zum anderen verfügt sie als erstes Smartphone-Objektiv der Welt über eine mechanische, variable Blende. Inzwischen gibt es mit dem Samsung Galaxy S9 und dem Galaxy S9 Plus auch in Deutschland Smartphones, die dieses Feature mitbringen.

Die fortschrittliche Technik lässt sich Samsung aber auch fürstlich bezahlen. Das Klapp-Smartphone kostete bei seiner Einführung umgerechnet fast 3000 Euro. Möglicherweise wird also auch das W2019 einer gut betuchten Klientel vorbehalten bleiben. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist ohnehin ungewiss. Auch das W2018 ist nach wie vor nur in China und Südkorea erhältlich.