Samsungs smarter Bixby-Lautsprecher könnte mit dem Note 9 erscheinen

Samsungs smarter Bixby-Lautsprecher steht offenbar in den Startlöchern und könnte schon im August 2018 gemeinsam mit dem Galaxy Note 9 erscheinen. Offenbar will Samsung damit eine ähnliche Zielgruppe ansprechen wie Apple mit dem HomePod.

Laut dem Wall Street Journal werde Samsung das Galaxy Note 9 und den Bixby-Lautsprecher etwa zur gleichen Zeit veröffentlichen – vermutlich also Ende August. Enthüllen werde das Unternehmen beide Geräte wohl zusammen mit der Galaxy Watch am 9. August 2018. Samsung hat bereits bestätigt, dass an diesem Tag ein Event anlässlich der Enthüllung des Galaxy Note 9 stattfindet.

Musik steht offenbar im Fokus

Neben dem voraussichtlichen Release-Zeitraum verrät der Bericht auch ein paar andere mutmaßliche Details zu dem Bixby-Lautsprecher: Er soll in den USA rund 300 Dollar kosten, rund geformt sein und einen Standfuß besitzen. Außerdem werde Samsung ihn weniger als smarten Lautsprecher vermarkten, sondern eher als High-End-Musikabspielgerät positionieren. Ein Feature namens “Sound Shifting” soll es dem Gerät ermöglichen, in die Richtung zu antworten, aus der es Befehle erhalten hat.

Dass Samsung die Bixby-Unterstützung seines neuen Lautsprechers zunächst offenbar nicht offensiv bewerben will, ist überraschend. Möglicherweise hält das Unternehmen den Abstand zu Alexa und Co. noch für zu groß. Immerhin: Die Südkoreaner arbeiten bereits daran, diesen zu verringern: Bixby 2.0 soll bereits deutlich kürzere Reaktionszeiten und eine natürlichere Sprache bieten.