Samsungs smarter Lautsprecher kommt in der zweiten Jahreshälfte 2018

Auf dem Mobile World Conrgess stellte Samsung nicht nur das Galaxy S9 vor, Mobil-Chef DJ Koh sprach auch über den kommenden smarten Lautsprecher. Der soll dem HomePod Konkurrenz machen.

Dass Samsung an einem smarten Lautsprecher arbeitet, hatte das Unternehmen schon im August 2017 gegenüber CNBC bestätigt. Ein halbes später, auf dem Mobile World Congress in Barcelona, verriet Mobil-Chef DJ Koh dem Wall Street Journal (WJS) weitere Details zu dem Gerät und wischte damit ein paar Gerüchte vom Tisch. Denn bis jetzt ging man davon aus, dass der Lautsprecher noch in der ersten Jahreshälfte 2018 auf den Markt käme. Das stimmt nicht.

HomePod-Konkurrenz mit Bixby zum Galaxy Note 9?

Laut WSJ plane Samsung den Marktstart erst für die zweite Jahreshälfte. Damit gibt es eigentlich nur zwei Termine, an denen das südkoreanische Unternehmen den Speaker präsentieren könnte: zur Vorstellung des Galaxy Note 9 oder zur IFA in Berlin. Neue Note-Geräte werden in der Regel im August vorgestellt, die IFA findet 2018 vom 31. August bis zum 5. September statt. Traditionell ist Samsung in Berlin sehr präsent.

Neben dem Veröffentlichungsdatum sprach Koh auch über den Preis. Günstig wird der Lautsprecher demnach nicht. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht. Gegenüber dem WSJ sagte Koh aber: "Wenn ich das erste Modell vorstelle, will ich nicht den Eindruck vermitteln, dass Samsung ein weiteres günstiges Massenprodukt geliefert hat." Stattdessen will man offenbar dem HomePod von Apple oder dem Google Home Max Konkurrenz machen. "Ich will mich auf mehr Premium konzentrieren", legte Koh nach.

Ein Detail zum Lautsprecher dürfte dagegen schon fest stehen: Während Amazon auf Alexa, Apple auf Siri und Google auf den Google Assistant setzt, wird Samsung sein Gerät mit dem eigenen Assistenten Bixby ausstatten. Welche Möglichkeiten dieser auf dem Lautsprecher bieten wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.