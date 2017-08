Samsungs Top-Smartphones für 2018 sollen superschnelles LTE unterstützen

Samsung wappnet sich für die 5G-Ära: Die Top-Smartphones des Herstellers für 2018 sollen eine sehr schnelle LTE-Verbindung unterstützen. Dabei ist schon der im Galaxy S8 zum Einsatz kommende Chipsatz theoretisch dazu in der Lage, das Herunterladen von HD-Filmen in wenigen Sekunden zu ermöglichen.

Samsung hat eine neue LTE-Modem-Technologie für seine nächste Generation an Mobile-Chipsätzen entwickelt, wie das Unternehmen im eigenen Newsroom verkündet. Die Chips unterstützen demnach als erste in der Branche 6CA (Carrier Aggregation). In der Theorie sollen Download-Geschwindigkeiten von 1,2 gigabit pro Sekunde dadurch möglich sein. Ein Film in Full HD (1920 x 1080 Pixel) könne somit innerhalb von zehn Sekunden heruntergeladen werden. Zudem sei der Standard ideal für Live-Streams und das Betrachten von Inhalten auf Plattformen wie Netflix ohne Buffering.

Immer mehr hochqualitativer Online-Content

"Durch die Zunahme von hochqualitativen Online-Content-Services steigt die Nachfrage bezüglich leistungsfähigen LTE Modems auch an", sagt Woonhaing Hur, Vizepräsident im Bereich LSI Protocol Development von Samsung. Diese Nachfrage will das Unternehmen offenbar mit 6CA bedienen. Die "Carrier Aggregation" bündelt verschiedene Funkfrequenzen zu einem einzelnen Frequenzband, um die Übertragungsrate von LTE-Verbindungen zu erhöhen. 6CA könnte bereits im Galaxy S9 und im Galaxy Note 9 zum Einsatz kommen. Erwartet wird der Release dieser Vorzeigemodelle im Jahr 2018.

Auch das Galaxy S8 ist theoretisch dazu in der Lage, Daten in hoher Geschwindigkeit zu übertragen. In einigen Regionen, darunter auch Deutschland, ist in dem Top-Smartphone Samsungs hauseigener Chipsatz Exynos 8895 verbaut. Dieser beherrscht bereits 5CA und könnte in der Theorie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 gigabit pro Sekunde ermöglichen – 6CA ist demnach nur 20 Prozent schneller. Es bleibt offen, wann wir solche Übertragungsraten auch in der Praxis im LTE-Netz nutzen können.