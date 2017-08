Schluss mit Netflix: Disney plant eigenen Streamingdienst

Disney wird seine Filme ab 2019 nicht mehr auf Netflix zeigen. Damit endet die 2016 in Kraft getretene Vereinbarung zwischen dem Medienkonzern und dem Streamingdienst bereits nach wenigen Jahren. Stattdessen will Disney seine Produktionen auf einem eigenen Streamingportal anbieten. Allerdings gilt das nicht für alle Inhalte.

Nach etwas mehr als drei Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Netflix und Disney. Die Partnerschaft sicherte dem Streaminganbieter die exklusiven Rechte an den Film- und Serienproduktionen des Medienkonzerns. Wie The Verge berichtet, will Disney fortan aber auf eigene Distributionskanäle setzen. Noch bis Ende 2019 behält Netflix die Ausstrahlungsrechte an den Disney- und Pixarfilmen. Alle Filme, die bis Ende 2018 im Kino anlaufen, erscheinen somit noch bei Netflix. Danach ist Schluss. Filme wie "Toy Story 4" oder "Frozen 2" wird man in der Mediathek des US-Konzerns nicht mehr finden.

Exklusive Streaming-Plattform

Parallel zum auslaufenden Deal mit Netflix plant Disney derzeit wohl einen eigene Plattform. Dieser soll vermutlich ebenfalls 2019 starten. Ob und wann genau dieser Dienst verfügbar sein wird, was er kosten wird und ob er auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Neben den Kinofilmen will Disney dort auch Filme und Serien zeigen, die – wie bei Netflix und Amazon – exklusiv für den Dienst produziert würden.

Während der Verbleib der meisten Disney-Marken nach dem Ende der Kooperation damit weitgehend geklärt ist, ist für Disney-CEO Bob Iger die Zukunft der Marvel- und Star-Wars-Filme ungewiss. Gut möglich, dass diese Filme auch nach 2019 weiterhin bei Netflix zu sehen sein werden.