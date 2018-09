Schönes Terminchaos: Google Kalender erstrahlt in neuem Design

Womöglich erschreckt ihr euch demnächst etwas weniger über euren vollen Terminkalender: Der Google Kalender hat ein neues schönes Design, das ab sofort verteilt wird. Insgesamt passt dieses natürlich zu der neuen Optik von Chrome und Co. Ihr findet ein Bild des neuen Designs im Tweet am Ende des Artikels.

Der Rollout von Google Kalender 6.0 ist gestartet, wie Android Headlines berichtet. Damit erhält die App das sogenannte neue "Material Design". Wie üblich kann es eine Weile dauern, ehe ihr die Neuerungen auch auf eurem Android-Smartphone erhaltet. Mit der Optik verschwinden viele Ecken und Kanten aus dem Kalender. So ist die Markierung im Seitenmenü künftig mit stark abgerundeten Ecken versehen. Termine selbst haben hingegen leicht eckige Ränder – das Termin-Icon sieht also kaum anders aus als zuvor.

Aktueller Tag besser sichtbar

Zudem seht ihr mit dem neuen Design besser, welcher Tag heute ist. Das entsprechende Datum wird von einem blauen ausgefüllten Kreis umrandet. Vorher war die Markierung wesentlich subtiler: Im alten Design wird der Monatstag selbst lediglich in Blau dargestellt. Unter dieser Markierung seht ihr dann, wie viele Erinnerungen ihr im Google Kalender für den Tag habt. Neue Features bringt die neue Optik hingegen nicht mit.

Das neue Material Design ist jenes, das Google mit Android 9.0 Pie einführt. Nach und nach passt der Suchmaschinenriese derzeit seine eigenen Apps an die neue Optik an. Anfang September ist das entsprechende Design bereits für Google Chrome auf verschiedenen Plattformen erschienen. Ihr erkennt es etwa an der Adressleiste mit den stark abgerundeten Ecken. Auch für Google Mail wird bereits die neue Optik verteilt.