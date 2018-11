"Scrubs"-Neuauflage: Serien-Schöpfer spricht über möglichen Film

Im Jahr 2009 wurde die achte und finale Staffel von "Scrubs" ausgestrahlt. Anschließend folgte zwar noch eine neunte Staffel mit einer Medizinschule im Fokus, doch die konzentrierte sich eher auf neue Charaktere. Nun, mehr als acht Jahre später, ist ein Wiedersehen mit JD, Turk, Dr. Cox und Co. aber nicht komplett ausgeschlossen. Laut dem Erschaffer der Serie aber nur unter bestimmten Umständen – die womöglich nicht so schnell eintreffen werden.

"Scrubs"-Macher Bill Lawrence hat in einem Interview auf dem Vulture Festival über die erfolgreiche Comedy-Krankenhaus-Serie und einen möglichen Reboot gesprochen, wie Deadline berichtet. "Es war die beste Zeit meines Lebens", beschreibt er die Jahre, in denen er an dem Projekt gearbeitet hat. Ein Reboot möchte er aber dennoch nicht durchführen, da so etwas in vielen Fällen wohl nur reine Geldmacherei sei. Wenn er noch einmal "Scrubs" machen würde, dann wohl eher als "kurzen kleinen Film".

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

Besondere Umstände erforderlich

Allerdings würde er einen "Scrubs"-Film nur unter besonderen Umständen in Betracht ziehen. Etwa, wenn die ehemaligen Darsteller oder Autoren der Serie ohne Job vor ihm stehen würden und darauf angewiesen seien. Die Chance dafür sei laut Lawrence aber gering, da die Teammitglieder zu talentiert sind, um ohne Aufträge zu enden. Vielmehr könnten sich diese mittlerweile sogar aussuchen, an welchen Projekten sie arbeiten.

Da Lawrence letztendlich in höchsten Tönen von seiner "Scrubs"-Zeit spricht, dürfte ein Film zur Serie auch ohne drohende Arbeitslosigkeit der alten Crew oder weitere besondere Umstände nicht ausgeschlossen sein. Er stellt sich so ein Projekt offenbar als eine einmalige Rückkehr vor, bei der wir sicherlich erfahren, wie sich das Leben der Hauptfiguren entwickelt hat.