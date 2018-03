"Sea of Thieves"-Entwickler nehmen "Day One Patch" wörtlich

"Sea of Thieves" ist nur auf der Xbox One verfügbar

Viele Spiele erhalten zur Veröffentlichung direkt ein Update, das noch ein paar Fehler ausbügelt – den sogenannten "Day One Patch". "Sea of Thieves" auf der Xbox One ist da keine Ausnahme. Allerdings haben die Entwickler die Bezeichnung "Day One Patch" wohl etwas anders aufgefasst.

Zum Start am 20. März 2018 wird "Sea of Thieves" eine kleine Aktualisierung mit einem "Day One Patch" erhalten, berichtet Polygon. Da "Patch" im englischen auch "Augenklappe" bedeuten kann, haben die Entwickler sich wohl einen kleinen Spaß erlaubt. Mit dem Update findet eine Augenklappe ihren Weg in das Spiel, auf der eine rote Eins zu sehen ist.

Passendes Produkt Sea of Thieves

Spieler im Game verewigt

Die Idee zu diesem Gag hat Entwickler Rare aber wohl nicht selbst gehabt. In den Reddit-Foren hat anscheinend der Nutzer Jefabell das Unternehmen, wohl im Scherz, um eine "Day One Patch" gebeten. Umso erfreulicher dürfte für ihn sein, dass die Augenklappe in "Sea of Thieves" offenbar mit diesem Text versehen ist: "Eine Flaschenpost von Jolly Jefabell wurde angespült. Die Augenklappen-Hersteller haben sie gelesen und sagten Aye."

Dieser kleine Gag zeigt etwas Erfreuliches: Offenbar beobachten die Entwickler ihre Community. Es bleibt aber abzuwarten, ob sie auch in Zukunft auf die Wünsche der Spieler eingehen. Besonders, wenn es um wichtige Anfragen geht, nicht um die Umsetzung eines Wortwitzes. "Sea of Thieves" gibt es exklusiv für die Xbox One.