"Sea of Thieves": Eure Freunde können kostenlos mit euch in See stechen

Ihr wollt mit Freunden gerne mal "Sea of Thieves" spielen, aber leider besitzt keiner eurer Kumpels das Game? Kein Problem. Denn ab heute startet die "Friends Play Free"-Woche, in der eure Freunde das Piratenabenteuer kostenlos ausprobieren können.

Um euren Freunden eine Freude machen zu können, müsst ihr selber "Sea of Thieves" besitzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das Spiel in physischer oder digitaler Form euer Eigen nennt. Auch als Abonnent des Game Pass seid ihr qualifiziert. Außerdem müsst ihr am sogenannten Insider-Programm von "Sea of Thieves" teilnehmen. Die Registrierung dafür ist kostenlos über die Aktionsseite möglich, über die ihr dann auch die Gratis-Codes anfragt. Normalerweise solltet ihr die Codes dort sofort angezeigt bekommen. In Einzelfällen kann dies laut Microsoft aber bis zu 24 Stunden dauern.

"Kostenloses Freundesspiel" – so geht's

Um einen Code auf der Xbox One einzulösen, meldet ihr euch auf der Konsole an und begebt euch zur Startseite. Scrollt nach rechts und wählt dann "Store" sowie "Code verwenden" aus. Dann gebt ihr euren Gratis-Code ohne Bindestriche ein. Unter Windows 10 ruft ihr zunächst xbox.com in eurem bevorzugten Browser auf. Dann meldet ihr euch an, wählt euer Profil und geht auf "Code einlösen". Alternativ könnt ihr die Microsoft-Store-App nutzen.

Mit der Aktion bemüht sich Microsoft, neue Spieler für "Sea of Thieves" zu gewinnen. Die bereits vorhandene Fan-Base hält das Unternehmen mit regelmäßigen Erweiterungen bei Laune. Die DLCs bietet Microsoft kostenlos an, zuletzt etwa das Add-on "Shrouded Spoils", das unter anderem das Wetter im Spiel dynamischer gemacht hat.