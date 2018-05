"Sea of Thieves": Kostenlose Erweiterung "The Hungering Deep" nun verfügbar

Im Piraten-Spiel "Sea of Thieves" warten auf euch ab sofort neue gefährliche Abenteuer. Entwickler Rare hat die Erweiterung "The Hungering Deep" zum kostenlosen Download bereitgestellt. Die Datei ist auf der Xbox One rund 1,4 GB groß.

Die wohl interessanteste Neuerung umfasst ein mysteriöses Monster aus der Tiefe. Könnt ihr das Geheimnis um den Riesen-Hai Megalodon lösen? Viel Zeit bleibt euch nicht. Die Kampagne läuft nur zwei Wochen. Ein exaktes Datum, wann das Abenteuer endet, verraten die Entwickler aktuell aber nicht. Die KI-Bedrohung bekämpft ihr gemeinsam mit anderen Gamern.

Verbesserte Kommunikationswege

Damit die Kommunikation mit anderen Spielern, also weit entfernten Schiffen und Crews, besser funktioniert, stehen euch nun zwei zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung: eine Sprechtrompete und ein Flaggensystem. Auch eine Trommel soll in dem Abenteuer eine Schlüsselrolle spielen. Euren Charakter könnt ihr außerdem noch individueller gestalten: Verpasst ihm ein paar fiese Narben oder Tätowierungen. Euren Piraten und euer Schiff stattet ihr (allerdings nur zeitlich begrenzt) zudem mit "kosmetischen Belohnungen" aus.

"The Hungering Deep" ist für euch kostenlos, wenn ihr das Hauptspiel auf der Xbox One oder einem PC mit Windows 10 besitzt oder ihr im Rahmen des "Xbox Game Pass" Zugriff darauf habt. Um an die Erweiterung zu kommen, ladet ihr einfach das aktuelle "Sea of Thieves"-Update herunter. "The Hungering Deep" ist die erste Erweiterung, die den Langzeitspielspaß des Action-Adventure-Videospiels aufrechterhalten soll. Im weiteren Verlauf des Sommers sollen zwei weitere große Updates mit neuen Inhalten folgen – zusätzlich zu den wöchentlichen Patches. Wir dürfen also gespannt sein.