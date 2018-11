"Sea of Thieves": So sieht der neue Arena-Modus aus

Auf seinem Fan-Fest X018 hat Microsoft nicht nur "PUBG" für den Xbox Game Pass angekündigt, sondern auch einen neuen Spielmodus für "Sea of Thieves": Ab dem Frühjahr 2019 werdet ihr euch in einer Arena mit anderen Spielern messen können.

Den Arena-Modus von "Sea of Thieves" wird Microsoft kostenlos über einen DLC bereitstellen. In der Arena erwarten euch rasante Partien gegen von anderen Spielern gesteuerte Piraten-Crews. Einen Vorgeschmack darauf gibt der Trailer über diesem Artikel. Wie ihr darin seht, müsst ihr euren Gegnern sowohl zu Land als auch zu Wasser die Stirn bieten.

Einer von zahlreichen kostenlosen DLCs

Jedes Match sei laut Microsoft eine spaßige, actionreiche Schatzjagd, welche die aufregendsten Elemente von "Sea of Thieves" in sich vereine. Ziel ist es offenbar, mehr Schätze als der Gegner zu erbeuten. Außerdem führt der "Arena"-DLC eine neue Kompanie ein: Die Sea Dogs werden zu den bereits bestehenden drei Fraktionen stoßen. Zudem werden in "Sea of Thieves" neue Herausforderungen und Belohnungen Einzug in halten.

Außerdem soll es 2019 einen neuen Tavernen-Bereich geben. Die nächste Erweiterung erwartet euch aber schon früher: Noch im November 2018 soll der DLC "Shrouded Spoils" erscheinen. Microsoft sorgt mit in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Zusatz-Inhalten dafür, dass das Spiel nicht langweilig wird. Zuletzt hat das Unternehmen das Game mit "Cursed Sails" kostenlos erweitert.