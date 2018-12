"SEGA Classics": Ab sofort gibt es Retro-Games für Amazon Fire TV

Retro-Fans aufgepasst: Für Amazon Fire TV ist ab sofort ein neues Spiele-Bundle erhältlich: Die "SEGA Classics" enthalten 25 Spieleperlen, die ursprünglich für das SEGA Mega Drive erschienen sind. Die etwas Älteren unter euch werden sich sicherlich an den einen oder anderen Titel erinnern.

Zu den Highlights zählen unter anderem "Sonic the Hedgehog" und dessen Nachfolger, drei "Golden Axe"-Teile oder die "Streets of Rage"-Reihe. Spielen könnt ihr die Titel entweder über die Fire-TV-Fernbedienung oder ein kompatibles Bluetooth-Gamepad. 15 der 25 enthaltenen Spiele bieten einen Multiplayer-Modus. Für 12,99 Euro könnt ihr euch die "SEGA Classics" ab sofort sichern.

Weit mehr als nur Sonic

Im Retro-Bundle für Amazon Fire TV ist ebenfalls etwa der Side-Scroller "The Revenge of Shinobi" enthalten, indem ihr als Ninja euren getöteten Meister rächen müsst. Besonders für Koop-Fans dürfte "Gunstar Heroes" interessant sein – ein Shooter, bei dem ihr euch allein oder gemeinsam größtenteils von links nach rechts ballert.

Freunde von Puzzle-Spielen freuen sich über "Columns" – einen "Tetris"-Verschnitt aus dem Jahr 1990. Außerdem enthält das Bundle noch weitere Spiele mit Beteiligung des blauen SEGA-Igels: unter anderem "Sonic CD", das ihr damals nur spielen konntet, wenn ihr das separat erhältliche CD-ROM-Laufwerk für das Mega Drive besessen habt.

"Sonic Spinball" ist ein Flipper-Spiel, in dem der blaue Igel die Rolle der Kugel übernimmt. Darüber hinaus bringen die "SEGA Classics" folgende Titel auf euren Amazon Fire TV: "Ristar", "Beyond Oasis", "Decap Attack", "ESWAT: City Under Siege", "Dynamite Headdy", "Dr Robotnik's Mean Bean Machine", "Bio-Hazard Battle", "Comix Zone", "Alien Storm", "Bonanza Bros", "Gain Ground" und "Altered Beast".