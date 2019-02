Senioren zocken: 80-Jährige erobern YouTube und Instagram

Eine Gruppe von Berliner Senioren testet Games bei YouTube und genießt dort inzwischen regelrecht Kultstatus. Sogar bei Instagram haben die Rentner inzwischen eine beachtliche Fangemeinde. Damit beweisen sie, dass Computerspiele Generationen verbinden können.

Anstelle von Rollator, Rheuma-Salbe oder Badewannenlift geht es auf dem Kanal der Rentnertruppe um angesagte Games wie "Fortnite" und Konsolen wie die Nintendo Switch. Darum heißt der YouTube-Channel der Gruppe auch ganz pragmatisch "Senioren zocken". Mehr als 400.000 Abonnenten können die Oldie-Gamer hier bereits vorweisen – Tendenz steigend. Auch bei Instagram sind sie mittlerweile unterwegs und haben dort bereits über 16.000 Fans, die ihre Beiträge abonniert haben.

Wenn Oma "flosst"

Ihren Internet-Ruhm verdanken die Senioren in erster Linie ihren Let's-Play-Videos bei YouTube, in denen sie die verschiedensten Spiele testen. Klar, dass auch "Fortnite", das Lieblingsspiel der Jugendlichen darunter ist. Mal treten die Rentner in direkten Duellen gegen andere Altersgenossen an, mal imitieren sie die Siegestänze verschiedener Spielcharaktere. "Flossen" nennt man das. Über eine Million Aufrufe verzeichnen einige das Videos zu "Minecraft" und "GTA 5".

Warum ihre Videos so erfolgreich sind, wissen die Rentner von "Senioren zocken" nach eigener Aussage gar nicht so genau. Es sei überhaupt schleierhaft, warum man anderen beim Spielen im Internet zuschaue. "Was ist denn daran lustig?", fragt die die 87-jährige Evelyn Gundlach gegenüber dem Südkurier. Verzichten möchte sie aufs Gaming aber nicht: "Ich möchte es nicht mehr missen." Allerdings hält sie nichts von Ego-Shootern. Sie habe als Kind selbst noch voller Angst im Luftschutzbunker gesessen. Sie spielt lieber "Mario Kart". Vielleicht ja auch bald "Mario Kart Tour" auf dem Smartphone.