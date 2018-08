"Shadow of the Tomb Raider": Dieser Trailer ist tierisch süß

Dass Hunde und insbesondere auch Katzen im Internet gut ankommen, ist kein Geheimnis. Fans dieser Tiere dürfte auch der neue Trailer zu "Shadow of the Tomb Raider" gefallen, den Square Enix nun veröffentlicht hat.

Wie ihr in dem Video über dieser News sehen könnt, spielen Hunde und Katzen darin die Hauptrolle und ersetzen die Protagonisten aus dem Spiel. Der Videobeschreibung auf YouTube zufolge, soll der Trailer die "offizielle niedliche Version" von "Shadow of the Tomb Raider" zeigen. Tatsächlich handelt es sich nur um einen Spaß, den sich Square Enix anlässlich des "National Dog Day" am 26. August erlaubt hat.

Ein Hund springt für Lara Croft ein

Square Enix nennt die fiktive niedliche Variante des kommenden Blockbuster-Titels "Shadow of the Cute Raider". Der neue Clip enthält Szenen aus dem Original-Trailer zu "Shadow of the Tomb Raider". Doch Lara Craft taucht darin nicht auf. Stattdessen hat ein Hund den Platz der Abenteurerin eingenommen.

Den Maya-Bösewicht aus dem ursprünglichen Trailer ersetzt hingegen eine ernst dreinblickende Katze, die einen exotischen Kopfschmuck trägt und einen Hundewelpen gefangenhält. Mit allerlei Tricks gelingt es dem Hund, der für Lara Croft einspringt, sich bis zu der bösen Katze vorzukämpfen.

Ob und wie es ihm gelingt, den Welpen zu befreien, müsst ihr euch selber anschauen. Nur so viel sei gesagt: Der Hund kennt sich offenbar mit Technik aus und bedient sich eines Gadgets, um sein Ziel zu erreichen. "Shadow of the Tomb Raider" wird am 14. September 2018 gleichzeitig für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.