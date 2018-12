"Shadow of the Tomb Raider": Zweite Erweiterung kommt noch im Dezember

Gute Nachrichten für Fans von Lara Croft: Die zweite Erweiterung zu "Shadow of the Tomb Raider" erscheint im Dezember 2018. Die Entwickler verraten bislang zwar noch nicht viel Konkretes zu den neuen Spielinhalten, geben aber ein paar interessante Einblicke in den Schaffensprozess des neuen DLC.

Lange müsst ihr nicht mehr warten: Bereits am 18. Dezember 2018 erscheint der neue Spielinhalt mit dem Titel "The Pillar". In dem Abenteuer begibt sich Lara auf den Pfad des Huracan, um die Wahrheit hinter der Legende der Maya-Apokalypse herauszufinden, wie Entwickler Eidos Montreal auf Twitter mitteilte. Den Tweet findet ihr am Ende des Artikels. Außerdem gibt es ein vierminütiges "Behind the Scenes"-Video. Das Video erläutert die Entwicklung des DLC und gibt euch somit einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet.

Mehr Schätze, mehr Spaß

In dem Video versprechen die Entwickler von "Shadow of the Tomb Raider" vor allen Dingen eines: mehr Grabkammern! Damit dürfte klar sein, dass ihr in der Rolle von Lara Croft viele neue Schauplätze entdecken werdet, an denen ihr Schätze suchen und finden dürft. Außerdem wollen die Macher dem Ganzen eine neue Wendung geben. Was das genau bedeutet, erfahren wir leider (noch) nicht.

"Shadow of the Tomb Raider" gehört unserer Meinung nach systemübergreifend zu den besten Spielen auf dem Markt. Unseren Test der PS4-Version findet ihr hier. Wenn ihr das Action-Adventure bisher noch nicht gespielt habt, aber gerne mal ausprobieren wolltet, dann testet doch einfach die Demo. Die kostenlose Spielprobe steht seit kurzer Zeit zum Download zur Verfügung. Ihr findet sie für PlayStation 4 und Xbox One in den Online-Stores von Sony und Microsoft, für den PC auf der Spieleplattform Steam.