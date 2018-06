"Shadows Die Twice": Erste Details zu Bloodborne 2 aufgetaucht

Die Mega-Spielemesse E3 (12. bis 15. Juni 2018) in Los Angeles wirft ihre Schatten voraus: Es sind just spannende Gerüchte zu "Bloodborne 2" aufgetaucht, das Hersteller From Software schon vor Monaten in einem ominöse Trailer angeteasert hat. Wir haben die entsprechenden Einzelheiten für euch.

Mit dem Action-Rollenspiel "Bloodborne", das exklusiv für die Playstation 4 erschien, haben sich die Entwickler bei From Software eine Menge Freunde gemacht. Das pfeilschnelle und direkte Kampfsystem, furchterregende Gegner samt eindrucksvoller Bosse und der beinharte Schwierigkeitsgrad kamen bei den Spielern rund um den Globus gut an. Nun sind erste Details zum Nachfolger durchgesickert, die wir euch natürlich keinesfalls vorenthalten wollen.

Neues zu Bloodborne 2

Bei der Atmosphäre soll sich der Nachfolger zu Bloodborne ganz klar an der Souls-Reihe orientieren, allerdings soll das Design der Spielstufen sich deutlich von Bekanntem abheben. Die Spielwelt ist nun deutlich offener und weitläufiger und die Story soll besser vermittelt werden, als es vorher der Fall war. Auch beim Gameplay und dem Einsatz der Monster und Bossgegner gibt es wohl einschneidende Änderungen im Vergleich zum Vorgänger. Die gruselige und brutale Grundstimmung von "Bloodborne" soll allerdings beibehalten und sogar nochmals nach oben geschraubt werden.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit des Erwerbs verschiedenster Spezial-Fähigkeiten für eure Spielfigur, mit besonderen Nahkampfangriffen, passiven Skills und Zaubersprüchen werdet ihr den fürchterlichen Kreaturen dann ordentlich eins auf die Mütze geben. Die beliebten Trick-Waffen sollen hingegen eine Rückkehr feiern und euch erstmals die Möglichkeit bieten mehr als zwei Modi im Kampf mit ihnen zu nutzen. Natürlich steht auch die Konter-Fähigkeit bei den schweißtreibenden Auseinandersetzungen abermals im Fokus der Kampfmechanik.

Klingt doch alles schon einmal ganz hervorragend, spätestens am Wochenende wissen wir mehr, wenn – voraussichtlich auf der Presse-Konferenz von Sony – der erste aussagekräftige Trailer zu "Bloodborne 2" präsentiert wird.