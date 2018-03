Sheldon County: Podcast wird von einer künstlichen Intelligenz erstellt

Podcasts bis zur Unendlichkeit: Eine künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage, Hörspiele zu generieren, die in der fiktiven Stadt "Sheldon County" spielen. Werden Geschichten und Inhalte in der Zukunft nicht mehr von Menschen geschrieben?

Der Student James Ryan hat die KI Sheldon entwickelt. Die künstliche Intelligenz führt uns laut The Verge durch die fiktive Stadt "Sheldon County", indem sie Hörspiele generiert. Diese Podcasts sollen für jeden Nutzer einzeln erzeugt werden, sodass jeder seine einzigartige Episode erhält. Die ersten drei Folgen könnt ihr euch auf Soundcloud bereits anhören.

Charaktere mit eigenem Leben

Für neue Geschichten aus "Sheldon County" müssen die Hörer offenbar noch eine zufällige Nummer eingeben, ehe das Hörspiel generiert wird. Stories werden wohl auf Basis einiger Stammdaten generiert: Ryans Programm "Hennepin" habe Charaktere kreiert, die einen Lebenslauf mitsamt Beruf besitzen und mit weiteren Figuren in Kontakt stehen. So kann eine der fiktiven Personen einer anderen anscheinend keinen Schaden zufügen, wenn diese befreundet sind und sich mögen. Treffen zwei Feinde aufeinander, könnte es hingegen sogar zum Mord kommen.

Mit seiner KI soll Ryan schon vor dem Projekt "Sheldon County" Geschichten entwickelt haben. Gegenüber The Verge hat er ein Beispiel zu dem gegeben, was generiert wurde: "In einer Version gab es einen 17-jährigen Jungen, dessen Mutter das beliebteste Lokal in der Stadt hatte, doch dann hat er entschieden, seinen eigenen Laden aufzumachen, der noch beliebter als ihrer wurde." Er habe selbst nicht mit dieser Wendung gerechnet.

Noch seien die Podcasts aber nicht perfekt, sodass Ryan wohl noch etwas Arbeit in seine KI stecken muss, ehe sie spannende Geschichten erzählt. Er glaube jedoch an eine Zukunft, in der Hörspiele komplett von künstlichen Intelligenzen erstellt werden. Offen bleibt, ob viele Hörer so eine Zukunft überhaupt haben wollen. Seien es spannende Figuren oder überraschende Wendungen: Kreativität ist eigentlich nichts, was ein Computer berechnen kann – zumindest noch nicht.