"Sherlock"-Macher wollen zurück ins Fernsehen bringen

Schon bei der Erstausstrahlung im Jahr 2010 hat die BBC-Serie "Sherlock" viele Zuschauer angelockt und sich zu einem erfolgreichen Format entwickelt. Die Macher wollen nun offenbar eine weitere klassische Figur für das Fernsehen wiederbeleben: Dracula soll ins Fernsehen in Form einer Mini-Serie zurückkehren.

Die Serie "Sherlock" mit den bekannten Darstellern Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) und Martin Freeman (Der Hobbit) ist womöglich nicht zuletzt durch ein frisches Setting so erfolgreich geworden: Die Handlung spielt in der heutigen Zeit, nicht im viktorianischen London. Zudem wurden auch die Titelhelden auf das moderne Setting angepasst. Die verantwortlichen Autoren Mark Gatiss und Steven Moffat sollen sich laut Variety nun an einem ähnlichen erfrischenden Ansatz für "Dracula" versuchen.

Dracula lebt unter uns?

Noch sei allerdings nicht klar, ob Moffat und Gatiss den bekannten Vampir ebenfalls in die Neuzeit versetzen. Es ist demnach auch möglich, dass die Neuinterpretation durch andere Stilmittel erfolgt. Vielleicht gehen die Autoren beispielsweise den Weg, Dracula zu einer Frau oder zu einem Mitarbeiter in einer Blutbank zu machen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Mini-Serie, wie schon "Sherlock", drei Episoden pro Staffel umfassen wird. Jede Folge könnte dabei eine Laufzeit in Spielfilmlänge aufweisen.

Unbekannt sind die angeblich für "Dracula" verpflichteten Autoren nicht: Steven Moffat ist für die britische Erfolgsserie "Doctor Who" noch bis Ende 2017 als Executive Producer und Autor verantwortlich. Mark Gatiss ist zudem nicht nur als Autor, sondern auch als Schauspieler unterwegs: Er hat in "Sherlock" etwa die Rolle von Mycroft übernommen, dem Bruder von Holmes. Noch lässt sich nicht sagen, wann mit einer "Dracula"-Serie zu rechnen ist.