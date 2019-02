"Shot on iPhone": Diese Handy-Fotos haben Apple überzeugt

Im Rahmen der "Shot on iPhone"-Challenge forderte Apple Anfang 2019 dazu auf, mit Apple-Smartphones geknipste Fotos einzureichen. Nun hat das Unternehmen die zehn Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben und erklärt, was deren Bilder so besonders macht.

Gut möglich, dass euch das ein oder andere Gewinner-Foto demnächst einmal begegnet. Denn Apple wird sie nicht nur online präsentieren, sondern in ausgewählten Städten auch an Plakatwänden aushängen. Außerdem sollen sie die Apple Retail Stores verzieren. Für die Aufnahmen kamen verschiedene Apple Smartphones zum Einsatz – vom etwas älteren iPhone 7 bis hin zum aktuellen Flaggschiff, dem iPhone Xs Max.

Ein Deutscher unter den Gewinnern

Ein deutscher Teilnehmer hat Apple mit dem Foto überzeugt, das ihr am Ende dieses Absatzes seht. Zu Robert Glasers Beitrag sagt Jurorin Kaiann Drance: "Wunderschöne Kontraste. Auf dem Foto sind Details der Wiese, der Bäumen und der Wolken zu sehen. Schöner tiefblauer Himmel und insgesamt sehr angenehme Farben." Aufgenommen hat Robert Glaser sein Landschaftsfoto mit einem iPhone 7. Weitere Bilder von ihm könnt ihr euch in seinem Instagram-Profil anschauen.

"Shot on iPhone": Dieser deutsche Beitrag ist unter den Gewinnern (© 2019 Robert Glaser / Apple)

Zu den weiteren Gewinnern zählen Alex Jiang, Blake Marvin, Bernard Antolin (alle USA) und Darren Soh (Singapur), die ihre Fotos mit dem iPhone Xs Max aufgenommen haben. Zum iPhone Xs griffen dagegen die Amerikaner LieAdi Darmawan und Andrew Griswold. Mit dem iPhone X hat Dina Alfasi (Israel) ihren Beitrag geknipst. Elizabeth Scarrott aus Israel verwendete dagegen ein iPhone 8 Plus und Nikita Yarosh aus Weißrussland ein iPhone 7. Sämtliche Gewinner-Fotos findet ihr im Newsroom von Apple.