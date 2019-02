Shot on iPhone: Regisseur erklärt "Smart HDR" in Apple-Video

So funktioniert "Smart HDR" auf dem iPhone Xs: Apple hat einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem es ausschließlich um dieses Feature des Smartphones geht. Aufhänger ist das aktuelle "Shot on iPhone"-Video, das zum chinesischen Neujahrsfest erschienen ist.

Der Regisseur des "Shot on iPhone"-Films, Jia Zhangke, erklärt in dem neuen Video, wie "Smart HDR" auf dem iPhone Xs eure Aufnahmen verbessern kann. Die Funktion verleihe Zhangke zufolge eine besondere Tiefe. Er selbst nutze zum Beispiel Glanzlicht und Schatten, um damit durch Fotos alte Erinnerungen zum Leben zu erwecken. Dies komme ihm besonders zugute, wenn er auf der Suche nach Orten für einen Filmdreh ist.

Großartige Landschaftsbilder

Zum chinesischen Neujahrsfest hat Apple Ende Januar 2019 sein letztes "Shot on iPhone"-Video veröffentlicht. Der nun veröffentlichte Clip erlaubt einen Blick hinter die Kulissen – und macht einmal mehr deutlich, dass ein großes Team an dem kurzen Film mitgewirkt hat. Ihr findet das 44 Sekunden lange Video mit englischen Untertiteln am Ende dieses Artikels.

Erst kurz zuvor hatte Apple der "Shot on iPhone"-Reihe einen neuen Teil hinzugefügt. In "The Lonely Palm Tree, Samoa" geht es um einen jungen Sportler, der auf eine Profikarriere in der NFL hinarbeitet. Auch dieser Clip liefert beeindruckende Landschaftsaufnahmen und ist ebenfalls auf einem iPhone Xs entstanden. Hier wie dort nutzten die Regisseure aber auch diverse Zusatz-Gadgets und leistungsstarke Nachbearbeitung.