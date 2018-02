Shot on iPhone X: Apple veröffentlicht vier neue Spots

Die Kampagne "Shot on iPhone" ist um ein paar Spots reicher geworden: Apple hat gleich vier Clips über YouTube veröffentlicht, die auf dem iPhone X gedreht worden sind. Darin stehen gleichgeschlechtliche Paare auf Hochzeiten im Fokus.

"First Dance" – der erste Tanz: Das ist der Name der aktuellen Reihe an Videos, die Apple im Rahmen der "Shot on iPhone"-Kampagne herausgebracht hat. Bislang sind drei kurze Videos erschienen, in denen jeweils ein gleichgeschlechtliches Paar im Vordergrund steht. Dazu gibt es einen knapp eine Minute langen Clip mit einem Zusammenschnitt verschiedener Szenen, die alle mit einem iPhone X erstellt worden sind. Ihr findet den langen Clip am Ende dieses Artikels.

Kommt ein günstiges iPhone X?

Zuletzt hat Apple viele Clips veröffentlicht, in denen es um die Kamera des iPhone X geht. Allerdings handelt es sich dabei oftmals um Ratgeber-Clips, also Anleitungen, die euch erklären, wie ihr die Kamera des Smartphones am besten verwendet. Neben den Tipps zeigt eines der Videos außerdem, wie Apple die Frontkamera mit dem hervorragenden Poträt-Modus entwickelt hat.

Im Jahr 2018 könnten einige der Features des iPhone X auch einer breiten Masse zur Verfügung stehen: Gerüchten zufolge will Apple einen Nachfolger oder Ableger des Gerätes deutlich günstiger auf den Markt bringen. Wie üblich, wird ein neues iPhone dieser Art aber voraussichtlich erst Ende des Jahres 2018 erscheinen.