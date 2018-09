"Shot on iPhone Xs": Video demonstriert Superzeitlupe und Zeitraffer

Apple hat das iPhone Xs vorgestellt und einen spannenden Clip veröffentlicht: Dieser zeigt, wie detailgenau die Kamera des Smartphones arbeitet. Im Fokus des Videos stehen mehrere Aufnahmefunktionen.

In dem Video experimentiert Apple unter anderem mit Wasser und Licht. Die Künstler Donghoon und Sean fangen in Slow-Motion beispielsweise ein, wie die Tropfen auf den Klang eines Basses reagieren. Beeindruckend sieht auch die Mischung aus Maissirup, Seife und Wasser aus, die in 4K-Qualität dargestellt wird. Die Option, 60 Bilder pro Sekunde aufzunehmen, kam zudem bei einem Spiel mit Farben zum Einsatz.

Zeitraffer und Low-Light in Aktion

Wie sich der Zeitraffer nutzen lässt, zeigt uns Apple anhand faszinierender Nahaufnahmen von Kupfer und Silbernitrat. Ein Low-Light-Video soll zudem beweisen, zu was das iPhone Xs auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen noch imstande ist. Konkret lassen die Künstler Stahlwolle brennen und herumwirbeln. Das Video könnt ihr euch über dieser News anschauen.

Im iPhone Xs arbeitet eine Dualkamera mit einem Tele- und Weitwinkel-Sensor. Beide Objektive lösen mit 12 MP auf. Im Hintergrund soll zudem eine weiterentwickelte Software für perfekte Bilder sorgen. Im Clip schaut das alles durchaus beeindruckend aus. Die Aufnahmen erfolgten allerdings unter professionellen Bedingungen.

Wie sich das iPhone Xs im Alltag schlägt, werden weitere Tests zeigen. Einen ersten Blick konnte Marco bereits auf das Smartphone werfen, wie er in seinem Hands-on zeigt. Das Gerät kostet zur Einführung im Oktober 2018 mindestens 1149 Euro. Die Preise der größeren Version, iPhone Xs Max, beginnen hierzulande bei 1249 Euro.