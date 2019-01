Sicherheitslücke in FaceTime: Apple schaltet Gruppenanrufe vorerst ab

Apple hat Gruppenanrufe in FaceTime deaktiviert. Ein Fehler erlaubte es Anrufern, auf die Frontkamera und das Mikrofon des Angerufenen zuzugreifen, auch wenn dieser noch nicht abgenommen hatte. Ein Fix ist laut Apple bereits in Arbeit.

Ein schwerer Fehler in Apples Videochat-App FaceTime machte es Anrufern möglich, Angerufene problemlos auszuspionieren. Wie 9to5Mac berichtet, reichte es aus, einen Kontakt per FaceTime anzurufen, beim Vorgang einen Gruppenanruf zu starten und seine eigene Nummer erneut zum Anruf hinzuzufügen. 9to5Mac zufolge hatte der Anrufer dann Zugriff auf das Mikrofon des angerufenen Kontakts. Auch BuzzFeed News konnten diesen Fehler reproduzieren. Hier konnten die Tester zusätzlich auf die Frontkamera des Angerufenen zugreifen. War allerdings der "Nicht stören"-Modus aktiviert, war es nicht möglich, Zugriff auf die Frontkamera zu bekommen. Auf beiden Test-iPhones, einem iPhone 8 und einem iPhone X, lief die aktuelle Version von iOS.

Das sagt Apple zum FaceTime-Fehler

Als erste Reaktion auf die schwere Sicherheitslücke hat Apple die Gruppenanrufe für FaceTime deaktiviert. Laut 9to5Mac sei der Fehler für einige Nutzer aber weiterhin reproduzierbar. Möglicherweise nimmt der Prozess der Abschaltung etwas Zeit in Anspruch. In einem Statement gegenüber BuzzFeed News heißt es außerdem, man sei sich der Lücke bewusst und habe bereits eine Lösung identifiziert, die im Laufe der Woche als Update veröffentlicht werde. Wer bis dahin auf Nummer sicher gehen will, der sollte FaceTime in den Einstellungen seines iPhones oder iPads deaktivieren. Das macht ihr, in dem ihr die Einstellungen öffnet, FaceTime auswählt und dort über den Schieberegler deaktiviert.

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni 2018 hatte Apple die Gruppenanrufe gemeinsam mit dem Betriebssystem iOS 12 vorgestellt. Nutzer können damit mit bis zu 32 Kontakten gleichzeitig telefonieren. Schon zum Start des neuen Betriebssystems machten die Gruppenanrufe offenbar Probleme. Denn in der fertigen Version fehlte die Funktion. Sie wurde erst einige Wochen später mit dem Update auf iOS 12.1 nachgeliefert.