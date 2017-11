Sicherheitslücke in macOS High Sierra: So schützt ihr euch

In macOS High Sierra gibt es eine Sicherheitslücke.

Eine Sicherheitslücke in Apples Betriebssystem macOS High Sierra sorgt dafür, dass Unbefugte den Passwortschutz einfach umgehen können. So könnt ihr das verhindern.

In macOS High Sierra gibt es eine riesige Sicherheitslücke. In einem Tweet teilt Software-Entwickler Lemi Orhan Ergin mit, dass sich jeder Administratorenrechte zum einem Mac beschaffen kann – und dafür nicht einmal ein Passwort braucht. Ganz ohne weiteres geht es natürlich nicht. Hat aber jemand Zugang zu eurem Mac, braucht er nur in die Einstellungen gehen, den Punkt "Nutzer und Gruppen" aufrufen und dort auf das Schloss klicken, das Unbefugten tieferen Zugang eigentlich verwehren soll.

Im Kontextmenü, das dann erscheint, müsst ihr eigentlich euren Nutzernamen und euer Passwort eingeben. Stattdessen reicht es aber, wenn der Angreifer "root" als Benutzernamen eingibt, ein Passwort braucht er gar nicht. Noch schlimmer wird es, wenn die Option für Gastbenutzer aktiviert ist. Klickt der Angreifer bei der Anmeldung auf "Andere" und gibt als Nutzernamen "root" ein, erstellt das System einen neuen Account auf dem Mac – mit vollen Administrator-Rechten.

Das sagt Apple zur Sicherheitslücke

Wie TechCrunch berichtet, ist sich Apple der Sicherheitslücke mittlerweile bewusst. In einem Statement heißt es: "Wir arbeiten an einem Software-Update, um das Problem zu anzugehen." Bis dahin rät das Unternehmen Nutzern, den Root-Zugang mit einem Passwort zu sichern. Wie das geht, erklärt Apple in dieser Anleitung.

Öffnet die Einstellungen und dann den Punkt "Nutzer & Gruppen", klickt auf das Schloss und gebt eure Zugangsdaten ein. Dann klickt ihr auf "Anmeldeoptionen" und dann auf "Verbinden". Wählt die Option "Verzeichnisdienste öffnen", klickt erneut auf das Schloss und gebt eure Zugangsdaten ein. Danach klickt ihr oben auf "Bearbeiten" und "root-Benutzer" aktivieren und gebt das Passwort ein, das ihr verwenden wollt. Sollte die Option bereits aktiviert sein, klickt auf "root-Passwort ändern" und gebt ein neues ein.