Sieht so das Samsung Galaxy Note 8 aus?

Das Design des Galaxy Note 8 könnte mutiger ausfallen, als bisher angenommen. Wie Patently Mobile berichtet, hat das US Patent and Trademark Office ein Design-Patent von Samsung veröffentlicht, das ein erstaunlich dünnes Smartphone beschreibt.

Bei dem abgebildeten Gerät könnte es sich um einen neuen Vertreter der Note-Serie handeln. Darauf deutet auch der im Gehäuse untergebrachte Eingabestift hin. Auffällig ist allerdings die asymmetrische Form des Smartphones: Nur an einer Seite ist das Gerät offenbar so dick wie wir es von aktuellen Modellen kennen, während der Bildschirm wie ein dünner Flügel von diesem Rand absteht. Weil das Display nur an einer Seite die beispielsweise vom S7 Edge und S8 gewohnte Wölbung besitzt, erinnert das Gerät an das Galaxy Note Edge von Ende 2014.

Wo ist der Akku?

Im erwähnten Rand, der womöglich auch als Griff dienen könnte, ist laut Patentzeichnung der von der Note-Serie bekannte Eingabestift "S Pen" untergebracht. Da auch an dieser Stelle somit kaum noch Platz für einen Akku bleiben dürfte, ist fraglich, ob das beschriebene Design bereits für das Galaxy Note 8 in Frage kommen könnte.

Samsung wird, was den Energiespeicher des Galaxy Note 8 betrifft, sehr wahrscheinlich keine Experimente wagen, da die Akku-Katastrophe um das Galaxy Note 7 erst gut ein halbes Jahr zurückliegt. Das Unternehmen arbeitet immer noch hart daran, Nutzer von der Sicherheit seiner Smartphones und Akkus zu überzeugen.