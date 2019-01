Signature OLED TV R: LGs neuer Fernseher ist völlig von der Rolle

Kaum gestartet, gibt es auf der CES 2019 bereits das erste Highlight zu sehen: Der LG OLED TV R ist ein riesiger Fernseher, der sich bei Bedarf zusammenrollen lässt.

Größer geht immer: Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 75 oder 80 Zoll sind heutzutage längst keine Seltenheit mehr. Die TV-Monster machen im Wohnzimmer so mancher Kinoleinwand Konkurrenz. Aber was tun, wenn der Fernseher gerade gar nicht gebraucht wird? Schließlich sieht so ein Bildschirm-Monster ja nicht in jedem Raum auch schick aus. Einfach aufrollen, sagt LG und stellt auf der CES 2019 in Las Vegas den OLED TV R vor.

Ein Fernseher wie Kai aus der Kiste

Der Clou: Habt ihr gerade keine Lust aufs Fernsehprogramm, Netflix, Amazon und Co. lasst ihr den Fernseher auf Knopfdruck oder per Sprachbefehl einfach im Standfuß verschwinden. Das Display ist so flexibel, dass es einfach aufgerollt werden kann. Aber: Das Gerät kann noch mehr, als einfach nur den Bildschirm verschwinden zu lassen. Im ausgefahrenen Zustand, den LG Full View nennt, habt ihr nicht nur Zugriff auf die üblichen Apps, ihr könnt Inhalte auch per AirPlay 2 vom iPhone oder iPad an den Fernseher streamen und den Fernseher über Siri von einem Apple-Gerät aus steuern. Darüber hinaus sind LG AI, der Google Assistant und Amazon Alexa auf dem TV vorinstalliert.

In der Diagonalen misst der Signature OLED TV R 65 Zoll. (© 2019 LG)

Da das Display einrollbar ist, kann man den Fernseher auch am Bett platzieren. (© 2019 LG)

Auf Wunsch fährt der Signature OLED TV R nur ein Stück aus und zeigt dann etwa Infos zum Wetter oder zur laufenden Musik. (© 2019 LG)









Dazu gibt es noch einen zweiten Modus, genannt Line View. Ist der aktiviert, fährt das Display nur ein Stück aus dem Gehäuse und zeigt euch auf Wunsch die Uhrzeit, Informationen zum Wetter oder eure Lieblingsfotos an. Außerdem könnt ihr das Licht an eure Stimmung anpassen oder den Fernseher als Smart-Home-Zentrale benutzen. Der letzte Modus heißt passend Zero View. Der ist dann aktiviert, wenn das Display komplett in den Standfuß gerollt wurde. In diesem Zustand könnt ihr dann immer noch Musik hören. Denn im Standfuß ist noch ein 4.2-Kanal-Lautsprechersystem integriert, das Dolby Atmos unterstützt. Das soll natürlich auch beim Filmeabend gut klingen.

Darüber hinaus gibt LG laut Caschys Blog an, dass ihr den Fernseher 50.000 Mal ohne Probleme ein- und ausfahren könnt. Das Display des TVs misst 65 Zoll in der Diagonale und löst mit 3840 x 2160 Pixeln auf, die Box, die den Fernseher beherbergt, besteht aus Aluminium. Einen Markstart und den Preis für den Signature OLED TV R hat der Hersteller bislang nicht genannt. Sicher ist aber: Günstig wird dieser Fernseher nicht.