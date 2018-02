Silver Surfer soll eigenen Film erhalten

Der Silver Surfer in "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer".

Twentieth Century Fox arbeitet offenbar an einer Reihe von Marvel-Verfilmungen, von denen die Öffentlichkeit noch nichts weiß. Silver Surfer ist einer der Comic-Charaktere, der einen eigenen Film erhalten soll, berichtet The Hollywood Reporter.

Der Silver-Surfer-Film befinde sich bereits in Entwicklung. Für das Drehbuch sei Brian K. Vaughn zuständig, der unter anderem auch an der Fernsehserie "Lost" beteiligt war. Weitere Details zu dem Projekt sind aber offenbar noch nicht bekannt. Der geheimnisvolle Außerirdische mit dem fliegenden Surfbrett war bereits 2007 auf der Kinoleinwand in "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" zu sehen.

Neues Futter für Comic-Fans

Der Silver Surfer ist nicht der einzige mit den Fantastischen Vier in Beziehung stehende Charakter, dem Fox einen eigenen Film widmen will. Auch Bösewicht Doctor Doom soll im Zentrum einer kommenden Comic-Verfilmung stehen. Darüber hinaus sei eine Reihe von Filmen geplant, die mit den X-Men in Zusammenhang stehen: Noch dieses Jahr sollen "Deadpool 2" sowie "X-Men: Dark Phoenix" anlaufen. Für 2019 und 2020 seien jeweils drei "X-Men-Filme" geplant.

Eine der involvierten Führungskräfte soll die Roadmap von Fox mit den Worten "Wir sind mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs" beschrieben haben. Auf die Frage, ob die Übernahme durch Disney einige Comic-Projekte gefährde, sagte ein anderer Insider: "Tatsächlich entwickeln und produzieren wir mehr Marvel-Projekte als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte dieses Studios. In dieser Hinsicht bremst uns Disney in keinster Weise aus."