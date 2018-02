"Simpsons", "Friends", "New Girl" & Co.: Die besten Folgen zum Valentinstag

Egal ob ihr den Valentinstag liebt oder hasst, ob ihr verliebt oder verbittert seid, ob allein oder zu zweit: Ein Besuch bei all euren Serien-Freunden geht immer. Schaut euch doch einfach mal die besten Folgen zum Thema Valentinstag an!

Im Dezember haben wir euch alle guten Weihnachtsepisoden herausgesucht, nun ist der Valentinstag dran. Denn der bringt auch bei unseren liebsten Serien-Charakteren die kuriosesten Gefühlsanwandlungen ans Tageslicht. Übrigens: Zu "Sex and the City" konnten wir keine konkrete Folge ausmachen (nur eine Szene aus dem Film, die kehren wir aber unter den Tisch) und weil bei "Game of Thrones" eher Pfeilhagel als Karten mit Herzchen drauf ausgeteilt werden, müssen wir hier auch passen. Aber schaut doch mal, was wir hier schönes für euch zusammengetragen haben.

"Friends": Valentinstag mit Ross, Rachel & Co.

"Friends": Staffel 1, Folge 14

Was für eine großartige Folge aus dem ersten Jahr mit unseren "Friends"! Chandler schleppt den frisch geschiedenen Ross mit auf ein Doppel-Date – und wählt genau das Lokal aus, in dem Ross' Ex und ihre neue Lebenspartnerin ihren Valentinstag verbringen. In der Zwischenzeit versuchen Rachel und Monica unter der fachmännischen Anleitung von Phoebe ein Feuer-Ritual zu vollziehen, das sie von ihren schäbigen Exen freisprechen soll. Doch bei der Zutatenliste ist Improvisationsvermögen angesagt. Oder wo bitte sollen drei verbitterte Single-Ladys "den Samen eines rechtschaffenden Mannes" herbekommen?

"Friends": Staffel 8, Folge 15

Joey ist deprimiert, weil er nicht mit der schwangeren Rachel zusammen sein kann. Um ihn aufzuheitern, stellt ihm Phoebe "Mozzarella" zur Seite, den glücklichsten Hund auf Erden. Doch sogar der ist nach kürzester Zeit mit Joey ebenso deprimiert. Chandler findet ein ominöses Video und hofft auf eine pornöse Valentinstagsüberraschung von Monica. Leider entpuppt sich besagtes Video als die überaus verstörende Aufnahme einer Geburt. Die Stimmung ist dahin.

"New Girl": Wechselnde Konstellationen in der Chaos-WG

Staffel 1, Folge 13

2012 ist das erste Mal, dass Jess am Valentinstag Single ist. Nach ihrer langen Beziehung hat sie Lust auf Unverbindlichkeit. Und so überredet ihren zwangsneurotischen Mitbewohner Schmidt ihr zu helfen, in der Bar jemanden für die Nacht aufzugreifen.

Staffel 4, Folge 15

Jess freut sich auf ein Dinner mit dem schönen Ryan. Nick versucht über seine Ex hinwegzukommen und organisiert für alle verbitterten Singles einen "Bar Crawl", bei dem sie trinkender Weise von Bar zu Bar pilgern.

Staffel 6, Folge 16

Jess hat den Gipfel der Armseligkeit erreicht: Als sie die einzige in der Clique ist, die am Valentinstag niemanden vorweisen kann, schickt sie sich selbst eine Valentinstagskarte.

"Die Simpsons": Eine Valentinstagsfolge, die nichts toppen kann

Staffel 4, Folge 15

Die Valentinstagsfolge aller Valentinstagsfolgen! Als sich Lisa erbarmt auch dem Freak der Klasse eine Valentinskarte zu schenken, weiß sie noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Fortan wird der einfältige Ralph ihr Verehrer. Sie gerät in einen Konflikt: Denn auch wenn sie nicht mit Ralph gesehen werden möchte, ist sie seinen Geschenken gegenüber nicht abgeneigt....

"Gilmore Girls:" Luke hasst den Valentinstag

Staffel 6, Folge 15

Luke findet sich in seiner persönlichen Hölle wieder, als er gezwungen ist, das Valentinstags-Wochenende auf "Martha's Vineyard" zu verbringen – zusammen mit Lorelai und Rory (was beides sicherlich ok ist) und ihrem Schnösel-Freund Logan. Luke benimmt sich ihm gegenüber nahezu feindselig, bis dieser ihm den Arsch rettet. Als sich das merkwürdige Urlaubs-Ensemble gerade irgendwie zusammengerauft hat, gesellt sich ein weiterer unerwünschter Gast dazu.

"Modern Family": Jedes Jahr kommen Clive und Juliana zurück

Staffel 1, Folge 15

Das ist das erste Mal, das wir "Clive und Juliana" in Aktion sehen. Das sind die Code-Namen, die sich die Eheleute Phil und Claire jedes Jahr an Valentinstag geben um im Hotel eine wilde und verbotene Nacht als Fremde zu verbringen. Und auch dieser Valentinstag wird beiden definitiv in Erinnerung bleiben...

"How I met your Mother": Es wird nackt

Staffel 5, Folge 15

Auch wenn es sich bekanntlich drüber streiten lässt, ab wann "HIMYM" die Puste ausgegangen ist, in der Folge "Rabbit or Duck" gibt es noch einige Lacher zu holen. Ted, zunehmend vereinsamt und verzweifelt, bittet Lily und Marhall darum ihn zu verkuppeln. Barney hat ein Handy, das niemals aufhört zu klingeln, und Robin bekommt eine merkwürdige Einladung: Ihr Kollege Don, von dem die Clique nicht weiß ob er "Hase oder Ente" ist, lädt sie zu sich nach Hause ein. Doch die "Party", die dort stattfindet stellt sich als etwas anderes heraus.

"The Big Bang Theory": Sheldon bekommt eine Lektion in Sachen Romantik

Staffel 7, Folge 15

Amy hatte es sich so romantisch vorgestellt: Sie und ihr geliebter Sheldon dinieren in einer altertümlichen Lokomotive. Doch dann kommt alles anders als gedacht: Howard und Bernadette sind mit dabei, und der von Zügen besessene Sheldon findet seinen Seelenverwandten.

