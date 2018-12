Skype zeigt jetzt Untertitel bei Video-Chats an

Microsoft spendiert Skype eine neue Funktion, die insbesondere für Hörgeschädigte eine Erleichterung bei der Benutzung darstellen soll: Ab sofort kann euch der Instant-Messenger Untertitel anzeigen. Allerdings wird das Feature etappenweise ausgerollt und ihr müsst es zunächst in den Einstellungen aktivieren, bevor ihr es nutzen könnt.

Zur Feier des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen hat Microsoft mit der Verteilung einer Untertitel-Funktion für Skype begonnen. Das neue Feature wandelt die Worte eures Gesprächspartners in Textform um und blendet sie mit kurzer Verzögerung auf eurem Bildschirm ein. Da der Text hierbei automatisch weiterläuft, müsst ihr euer Redetempo vielleicht etwas anpassen, wenn euer Gegenüber auf das Mitlesen angewiesen ist. Immerhin soll es bald möglich sein, in einem extra Fenster selber durch den Text zu scrollen. Zudem ist eine Übersetzungs-Funktion für mehr als 20 Sprachen in Arbeit.

So aktiviert ihr Untertitel in Skype

Erfreulicherweise funktionieren die Untertitel in Skype nicht nur in Einzelgesprächen, sondern auch bei Gruppen-Anrufen. Ob und wie gut das dann in der Praxis klappt, wird sich zeigen. Die Anzeige der Untertitel könnte spätestens dann problematisch werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig reden. Auf jeden Fall ist es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, die Bedienung der App weiter zu vereinfachen.

Das Feature wird ab sofort etappenweise ausgerollt. Es kann also noch etwas dauern, bis euch die neueste Skype-Version zur Verfügung steht. Wenn ihr die Funktion aktivieren wollt, dann könnt ihr dies direkt während eines Gespräches tun (Variante 1) oder es als Standard für alle Skype-Anrufe in den Einstellungen aktivieren (Variante 2).