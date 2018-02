Smarte Bluetooth-Lautsprecher: JBL Link 20 ist unser Favorit

In den letzten Monaten haben wir in der Redaktion zahlreiche smarte Lautsprecher mit Alexa oder dem Google Assistant getestet. Ich stelle euch meinen aktuellen Favoriten vor.

Ein Lautsprecher soll natürlich gut klingen. Doch bei der neuen Generation smarter Lautsprecher ist der verwendete Assistent mindestens genauso wichtig wie sein Klang. Und dann sind da auch noch einige weitere Features, die die Kaufentscheidung beeinflussen.

Sorry, Alexa! Es liegt nicht an Dir

Im Alltag bietet mir der Google Assistant einfach mehr Funktionen, die ich benutze, als Amazons Künstliche Intelligenz Alexa. Außerdem arbeitet er reibungsloser mit anderen Diensten und Gadgets zusammen. Dadurch scheiden für mich alle Lautsprecher mit Alexa aus. Da helfen weder ein Hammer-Sound noch ein verlockender Preis. Da ich zudem kein iPhone besitze, brauche ich auch noch keinen Gedanken an Siri auf dem HomePod von Apple zu verschwenden. Bis er in Deutschland erhältlich sein wird, dauert es eh noch ein bisschen.

Betrachte ich das Angebot an Lautsprechern mit dem Google Assistant, bleibe ich bei einem Modell hängen: dem JBL Link 20. Sein Klang ist solide für einen Bluetooth-Lautsprecher dieser Größe. Dank seines Akkus kann ich ihn nicht nur in der Wohnung an verschiedenen Orten aufstellen, sondern auch mit nach draußen nehmen. Hier sorgt sein wasserdichtes Gehäuse dafür, dass ich mir bei Regen oder am Strand keine Sorgen machen muss.

Bei Bedarf kann ich den JBL Link 20 auch ganz "klassisch" per Bluetooth mit meinem Smartphone koppeln und so Musik abspielen. Preislich bewegt er sich mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro nicht mehr im ganz günstigen Bereich, ist aber immer noch erschwinglich. Und wenn man ihn mit der Konkurrenz vergleicht, auch nicht überteuert.

Der JBL Link 20 hat noch einen weiteren Vorteil: Sollte ich mich entschließen, meine Wohnung mit einem Multiroom-System auszustatten, ist er der perfekte Grundstein. Mit dem JBL Link 10, 300 und 500 stehen drei weitere Modelle bereit, die auf eine gemeinsame, bzw. getrennte Beschallung verschiedener Räume ausgelegt sind. Mit ihren unterschiedlichen Soundeigenschaften kann man sie auch benutzen, um zum Beispiel mit dem Link 300 noch mehr Bass in einen Raum zu bekommen oder mit dem Link 10 kleine Satelliten aufzustellen.