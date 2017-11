"SMARTgirl"-Edition: Samsung entwirft Galaxy S8 Plus mit Swarovski-Steinen

Die Limited Edition des Galaxy S8 Plus kommt auch in einer ganz besonderen Verpackung daher

Von Zeit zu Zeit bringt Samsung Smartphones auch in speziellen Sonderauflagen heraus. Auch das Galaxy S8 Plus gibt es nun offenbar in so einer limitierten Fassung: Auf der spanischen Webseite des Herstellers aus Südkorea glitzert uns das Gerät nämlich in der "SMARTgirl Limited Edition" in Rosa mit Swarovski-Stein-Besatz an.

Auch wenn es zunächst aussieht, als hätte Samsung das Smartphone selbst direkt mit den bunten Steinen verziert, so handelt es sich hierbei um eine ganz besondere Schutzhülle. Ist sie am Galaxy S8 Plus angebracht, ist nur noch an den Rändern des Gerätes und im Bereich der Hauptkamera und des Fingerabdrucksensors auf der Rückseite das rosafarbene Gehäuse zu sehen. Der Rest ist mit Swarovski-Steinen verziert. Der funkelnde Schmuck zeichnet dabei ein Blumenbukett vor rosa-grauem Hintergrund.

Bald auch in Deutschland?

Ob dem Galaxy S8 Plus in der "SMARTgirl Limited Edition" noch mehr Extras beiliegen als die Hülle mit Swarovski-Besatz, ist nicht klar. Immerhin liegt der Preis der Sonderausführung höher: Mit 949 Euro kostet sie 40 Euro mehr als die Standardvariante mit gewöhnlicher Verpackung und ohne "SMARTgirl"-Hülle.

Fraglich ist auch, ob diese limitierte Version des Galaxy S8 Plus in Zukunft auch in Deutschland angeboten werden soll. Im Fall von Farbvarianten ist es nicht unüblich, dass Samsung diese zunächst in einigen Regionen anbietet und sie später auch andernorts einführt. Da Samsung diese Pläne allerdings nur selten im Vorfeld bekannt gibt, ist auch unbekannt, ob es beispielsweise das rote Galaxy S8 jemals nach Deutschland schaffen wird.