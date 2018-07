Smartphone der Zukunft? LG patentiert Stift mit ausziehbarem Display

LG hat ein Patent eingereicht, in dem ein doch etwas kurioses Gerät beschrieben wird, das womöglich eines Tages das klassische Smartphone ersetzen könnte. Es handelt sich um einen Eingabestift, der über einen eigenen Bildschirm und viel Technologie verfügt. Sollte so ein Produkt tatsächlich erscheinen, dann erst in vielen Jahren.

Gleich zwei Bildschirme hat der im Patent beschriebene smarte Stift, wie GSM Arena berichtet. Ein kleineres Display befindet sich dabei auf dem Gehäuse des Stylus und erinnert etwas an den Second-Screen des LG V20 und dessen Vorgänger. Hier sollen offenbar die Uhrzeit, einige App-Symbole für den Schnellzugriff und Benachrichtigungen angezeigt werden. Der zweite Bildschirm kann wohl aus dem Gerät ausfahren, sobald ein Knopf auf dem Eingabestift gedrückt wird.

Eine nette Idee

Ist das Display ausgeklappt, soll der Funktionsumfang dem eines Smartphone-Bildschirms gleichen, so die Idee von LG – inklusive App-Nutzung und Surfen. Die Technologie selbst könnte auf einem neuen Fernseher des Unternehmens beruhen, der ebenfalls nur aus einer Box besteht, aus der ein aufgerollter Bildschirm herausfahren kann.

LG stellt sich vor, dass der Eingabestift wie ein Smartphone mit verschiedenen Bewegungssensoren, einer Kamera und sogar Augen-Tracking ausgestattet ist. Für Telefonate will das Unternehmen sogar Mikrofon und Lautsprecher verbauen, ein Fingerabdrucksensor soll ebenfalls nicht fehlen. Interessant ist auch die Idee, dass Nutzer den Stylus offenbar mit anderen Geräten koppeln können. Es sei der Plan, dass mit dem Eingabestift geschriebene Worte dann etwa auf dem Display eines verbundenen Gerätes auftauchen.

So viel Technik in einem kleinen Stift? Auch wenn LG weiterhin an einem Stylus-Smartphone arbeitet, dürfte es schwierig werden, die Idee in den kommenden Jahren in die Tat umzusetzen. Nicht zuletzt, da so ein Stift nicht gerade viel Platz für einen großen Akku bietet – oder eben für Hauptplatine, Chipsatz, Sensoren, Kamera und weitere Bauteile. Es handelt sich bei dem Gadget aber durchaus um eine interessante Idee.